Samsung wird euch nicht verraten, welches Panel ihr bekommt, wenn ihr einen neuen OLED-TV kauft

Ende Februar hat Samsung die Preise für seine TVs bekannt gegeben. Die große Überraschung: Die unverbindliche Preisempfehlung mancher Modelle liegt teilweise bis zu 30 Prozent über zu den Pendants aus dem letzten Jahr.

Erst vor zwei Jahren stieg Samsung ins OLED-Fernsehgeschäft ein, nachdem man sich jahrelang gewehrt hatte. Ihr Verkaufsargument waren OLEDs mit Quantum Dots, die besser sein sollten als die White OLEDs von LG.

Nachdem die beiden Firmen ihre Zusammenarbeit verkündeten, ist die Sache auf einmal nicht mehr so klar.

Samsung verbaut 2024 QD-OLED und WOLED

Das ist passiert: Samsung kündigte im Januar das Einsteigermodell S85D, die Mittelklasse S90D und das Flaggschiff S95D an, ohne die Art der verwendeten OLED-Panel-Technologie zu benennen. Aufschluss darüber geben jedoch hierbei die Größen:

42 Zoll

48 Zoll

55 Zoll

65 Zoll

77 Zoll

83 Zoll

QD-OLEDs gibt es nicht in 42, 48 oder 83 Zoll. Das liegt daran, dass die Herstellung sehr aufwändig ist und Samsung sich auf die gängigeren Größen 55, 65 und 77 Zoll konzentriert; den Rest übernimmt LG Display.

The Elec, eine koreanische News-Seite, berichtete, dass die Panels der S90D-Reihe entweder die WOLED- oder QD-OLED-Technologie enthalten werden. FlatpanelsHD berichtete.

Warum ist das wichtig?

QD-OLED-TVs gelten aufgrund der Quantum Dots als Geräte mit höherer Helligkeitsausbeute und dadurch potenteren Farben. So hat Samsung sie auch beworben. Diese Aussage wird durch das Verschweigen des Herstellers auf die Probe gestellt.

Als Samsung in den OLED-Markt mit seinen TVs einstieg, warben die Koreaner sogleich mit OLED-Panels, die mit Quantum Dots versehen waren. Das suggerierte: QD-OLED ist besser als andere OLEDs.

Jetzt, da Samsung WOLED ebenfalls im Programm hat, sind diese Statements verwässert, was für Verwirrung bei Kunden sorgen könnte. Es wird darüber hinaus erwartet, dass Samsung QD-OLED-Panels in seinem diesjährigen Flaggschiff S95C verwenden wird, was wiederum signalisiert, dass Samsung von der hauseigenen Technik mehr verspricht.

Maxe Schwind Meinung des Experten: Ich will ganz ehrlich sein. Für den Otto-Normal-Käufer, der sich einen OLED-TV zulegt, weil sein zehn Jahre alter Fernseher die Hufe hochgerissen hat, macht es am Ende keinen Unterschied, ob das Panel QD-OLED oder WOLED ist.



Für Display-Enthusiasten, Spieler, Cineasten und Leute, die großen Wert auf teure Anschaffungen legen, kann es aber ausschlaggebend sein, welche Art von Panel verbaut sind und das beinflusst gegebenenfalls auch die Kaufentscheidung.



Kritiker und Display-Experten werden schlussendlich die Unterschiede bei den TVs feststellen und herausfinden, welche Größen welches Panel besitzen. Daher wirkt es seltsam, dass Samsung WOLED-Panels untermischt, ohne etwas zu sagen. Damit untergraben sie ihre eigene Botschaft hinsichtlich Quantum Dots, die sie sonst mit Feuereifer bewerben.

Samsungs OLED-TV-Lineup 2024 wird sowohl Geräte mit QD-OLED- als auch WOLED-Panels von LG beinhalten. Allerdings hüllt sich der Tech-Riese in Schweigen, welche Modelle und Größen welche Technologie besitzen werden. Ist für euch die Art des Displays wichtig? Oder gilt für euch der Grundsatz »Hauptsache OLED«?