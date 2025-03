Einer der besten Zombie-Filme wird nochmal fortgesetzt, obwohl das Sequel vor 5 Jahren bitter enttäuschte

Peninsula (2020) konnte das hohe Niveau von Train to Busan (2016) nicht halten. Bildquelle: Splendid

Wer Lust auf einen richtig guten Zombie-Film hat, muss sich nur Train to Busan ansehen. Der actionlastige Horror-Streifen von 2016 entfachte neue Begeisterung für das Genre, was sich ebenso in den Wertungen und dem Einspielergebnis widerspiegelt.

Starker Start, schwache Fortsetzung

Aktuell steht Train to Busan auf Rotten Tomatoes bei beeindruckenden 95 Prozent. Zuschauer zeigen sich mit durchschnittlich 89 Punkten nur ein kleines bisschen weniger großzügig. Bei einem Budget von überschaubaren 8,5 Millionen US-Dollar konnte der Film außerdem sagenhafte 92 Millionen einspielen (via Box Office Mojo).

2020 folgte mit Peninsula die heiß erwartete Fortsetzung. Doch die blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Kritiker zückten hier nur maue 55 Prozent, Zuschauer werteten mit einem Durchschnitt von 76 dafür wesentlich großzügiger - ebenfalls auf Rotten Tomatoes.

Trotzdem gilt Peninsula als kommerzieller Erfolg. Bei einem Budget von 16 Millionen US-Dollar konnte das Sequel 42 Millionen einspielen (via Box Office Mojo) - in Anbetracht der damals anhaltenden Corona-Pandemie ein ordentliches Ergebnis.

1:37 Im offiziellen Trailer zu Train To Busan übernehmen die Zombies den Zug

Autoplay

Train to Busan wird nochmal im Kino fortgesetzt

Jetzt steht offiziell fest: Regisseur Yeon Sang-ho arbeitet ein einem neuen Teil, der sich in seinem Zombie-Universum abspielt - wie Deadline berichtet. Genau genommen handelt es sich um den bereits vierten Film, da es noch ein animiertes Prequel mit dem Titel Seoul Station gibt.

Kinofilm #3 hört auf den Titel Gunche und versammelt nun Darsteller wie Jun Ji-hyun (Kingdom), Go Soo (Missing: The Other Side), Ji Chang-wook (Hilleo) und Koo Kyo-hawn (Peninsula), während ein Kinostart noch auf sich warten lässt.

Die grundlegende Prämisse erfindet das Zombie-Genre nicht neu: Ein mysteriöser Virus verwandelt Menschen in blutrünstige Untote, während eine Gruppe in einem abgeschotteten Gebiet verzweifelt ums Überleben kämpft.

Dazu passt der koreanische Titel Gunche , der im biologischen Sinne Kolonie bedeutet - also eine Gruppe von Lebewesen, die abgegrenzt von anderen existiert. Laut dem verantwortlichen Studio Showbox soll es sich bei dem Film um den Höhepunkt der Zombie-Reihe von Yeon Sang-ho handeln.

Übrigens war Yeon Sang-ho in den letzten Jahren alles andere als untätig. So hat der südkoreanische Regisseur zum Beispiel bei den TV-Serien Parasyte: The Grey oder Hellbound Regie geführt.

Am 21. März 2025 erscheint mit Revelations außerdem schon sein nächstes Projekt: Ein Netflix-Thriller, in dem ein Detektiv und ein Priester gemeinsam bei einem Vermisstenfall ermitteln.