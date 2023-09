One Piece: Ihr fragt euch, wie diese Schlüsselfigur wirklich gestorben ist? Der Manga liefert die Antwort

Wer die Netflix-Serie zu One Piece gesehen hat kennt viele, aber nicht alle Hintergründe von Zorros Vorgeschichte. Bildquelle: Netflix

Die One-Piece-Serie ist verdammt vorlagengetreu, aber natürlich musste das ein oder andere Detail für die Netflix-Adaption über Bord geworfen werden. Ein zu dicker Brocken ist das mittlerweile über 1.000 Kapitel umfassende Werk von Eiichiro Oda geworden, das seit 1999 Manga-Fans begeistert.

Damit bleibt aber vielleicht auch die ein oder andere Frage unbeantwortet. So zum Beispiel in Bezug auf Lorenor Zorros (Mackenyu) Vorgeschichte, die in Folge 4 der Netflix-Serie aufgearbeitet wird. Seid ab dieser Stelle natürlich vor Spoilern gewarnt!

Was mit Zorros Kindheitsfreundin Kuina passiert

In der vierten Episode bekommen wir die Erklärung dazu, warum genau Zorro eigentlich zum besten Schwertkämpfer der gesamten Welt werden möchte. Ausschlaggebend dafür ist der gemeinsame Traum mit seiner Kindheitsfreundin Kuina (Audrey Cymone). Zorro und Kuina wurden beide in demselben Dojo in der Kunst des Schwertkampfs unterrichtet und währenddessen spornten sie einander an, immer besser zu werden.

Ihr Pakt wird durch den plötzlichen Tod von Kuina überschattet, doch Zorros Vorhaben dadurch sogar umso mehr gefestigt: Er will seine Freundin ehren, indem er ihren gemeinsamen Traum tatsächlich verwirklicht. Doch wie genau Kuina eigentlich umgekommen ist, erklärt die Netflix-Serie nicht. Dafür müssen Fans von One Piece auf die Manga-Vorlage schielen.

In der Manga-Vorlage zu One Piece haben sich Zorro und Kuina 2.001-mal duelliert. Bildquelle: Netflix

Welche Details nur der One-Piece-Manga liefert

Das verrät die Vorlage über Kuinas Tod: Der Manga beziehungsweise Anime macht kein Geheimnis daraus, wie Zorros Kindheitsfreundin gestorben ist: Auf der Suche nach einem Wetzstein für ihr Schwert, um sich weiter mit Zorro duellieren zu können, stürzt Kuina die Treppe hinunter und kommt dabei ums Leben.

Die Netflix-Serie verheimlicht aber noch ein weiteres Detail: Bei Kuina handelt es sich um die Tochter von Shimotsuki Koushirou - dem Schwertkampfmeister von ihr und Zorro. Dass dies in der Netflix-Serie (zumindest bisher) nicht thematisiert wurde, mindert ein klein wenig den Umstand, dass Koushirou Zorro das Schwert von Kuina überlässt. Warum die Live-Action-Adaption von One Piece auf dieses Detail verzichtet, ist aber nicht bekannt.

Vali Aschenbrenner Das meint der Autor: Während meiner Schulzeit habe ich den One-Piece-Anime eingesaugt, wie ein Schwamm - lief ja auch zum perfekten Zeitpunkt im Nachmittagsfernsehen. Deswegen oder gerade deswegen hatte ich nicht allzu große Erwartungen an die Realverfilmung, die dann aber überraschend gut werden sollte! Doch von allen Vorgeschichten der Strohhut-Piraten in der Netflix-Serie hat mich die Zorro am meisten enttäuscht: Seiner Freundschaft zu Kuina und ihr plötzlicher Tod wurden schlichtweg zu wenig Zeit und Raum zum Atmen eingeräumt. Dass gerade die Beziehung zwischen Zorro und Koushirou zu kurz kommt, tut seiner Vorgeschichte keinen Gefallen. Schade drum!

Übrigens: Wollt ihr mehr zu One Piece, den Chancen zu einer zweiten Staffel, den Unterschieden und Gemeinsamkeiten zur Manga-Vorlage und mehr erfahren, dann klickt ihr am besten auf einen der folgenden Links:

Habt ihr die One-Piece-Serie von Netflix bereits gesehen und wenn ja, wie gut gefällt sie euch - vor allem im direkten Vergleich zum Manga und Anime? Würdet ihr euch über eine Staffel 2 freuen oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was ist eurer Meinung nach die beste Live-Action-Adaption eines Mangas oder Animes, die euch in den Sinn kommt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!