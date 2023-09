One Piece auf Netflix: Staffel 2 steht in den Startlöchern, doch es gibt noch zwei große Hindernisse

Das Warten auf Staffel 2 von One Piece zieht sich wahrscheinlich wie ein Gummijunge mit Strohhut. Bildquelle: Netflix

Mit über 1.000 Kapiteln der Manga-Vorlage geht One Piece so schnell der Stoff nicht aus. Und natürlich bereitet die erste Season der Netflix-Serie unmissverständlich auf eine Staffel 2 vor. Doch wird One Piece wirklich fortgesetzt? Jetzt gibt es ein vielversprechendes Update, Fans sollten sich aber trotzdem nicht zu früh freuen!

Was jetzt über Staffel 2 von One Piece bekannt wird

Das Drehbuch ist bereits fertig: Im Interview mit Variety verrät der CEO von Tomorrow Studio, das für die Produktion von One Piece verantwortlich ist, dass das Skript für eine zweite Season der Netflix-Serie bereits geschrieben ist.

Wann könnte Staffel 2 damit erscheinen? Präsidentin Becky Clements geht im selben Atemzug sogar auf einen potenziellen Release-Termin ein und wagt schon mal eine Prognose: Sobald die Produktion so richtig losgehen kann, nachdem der anhaltende Hollywood-Streik beigelegt ist, könnte Staffel 2 in einem Zeitraum zwischen einem Jahr und 18 Monate bei Netflix an den Start gehen.

Es gibt noch zwei große Aber : Allerdings muss One Piece noch zwei große Hindernisse überwinden, damit die Live-Action-Adaption tatsächlich fortgesetzt werden kann.

Netflix hat One Piece noch nicht offiziell verlängert. Und auch wenn die Serie für den Streamingdienst ein großer Erfolg ist (was die Verantwortlichen dahinter auch offen kommunizieren - via Deadline), ist damit eine Verlängerung nicht automatisch bestätigt. Ein großer Knackpunkt könnte zum Beispiel die Kostenfrage sein: Mit 18 Millionen US-Dollar pro Folge ist One Piece schon jetzt unheimlich teuer - da die Geschichte der Vorlage immer größere Ausmaße annimmt, dürfte sich das zukünftig sogar steigern.

Und auch wenn die Serie für den Streamingdienst ein großer Erfolg ist (was die Verantwortlichen dahinter auch offen kommunizieren - via Deadline), ist damit eine Verlängerung nicht automatisch bestätigt. Ein großer Knackpunkt könnte zum Beispiel die Kostenfrage sein: Mit 18 Millionen US-Dollar pro Folge ist One Piece schon jetzt unheimlich teuer - da die Geschichte der Vorlage immer größere Ausmaße annimmt, dürfte sich das zukünftig sogar steigern. Der Hollywood-Streik legt gerade alles still: Wie bereits erwähnt, hält der Streik von Schauspielern und Drehbuchautoren in Hollywood weiter an, im Zuge dessen sich für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen eingesetzt wird. Das hat sich bereits massiv auf die Produktionen und Releases neuer Filme und Serien ausgewirkt - Blockbuster wie Star Wars, Marvel, Avatar oder Dune 2 verspäten sich deswegen teilweise signifikant.

Ihr seht also: Auch wenn es vielversprechende Neuigkeiten zu einer möglichen zweiten Staffel von One Piece gibt, ist noch nichts in trockenen Tüchern. Fans sollten weiterhin die Daumen drücken, damit die Live-Action-Serie basierend auf Eiichiro Odas beliebten Manga und Anime tatsächlich verlängert wird.

