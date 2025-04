One UI 7: Das ist der neue Zeitplan für über 50 Samsung-Galaxy-Geräte

Besitzt ihr eines der älteren Samsung-Smartphones, müsst ihr euch länger auf One UI 7 gedulden.

Vor rund zwei Wochen war es soweit: Samsung öffnete die Tore von One UI 7 für weitere Smartphones, zunächst in Südkorea, dann in anderen Teilen der Welt. Anschließend zwang ein schwerwiegender Fehler das Unternehmen, die Verteilung vorübergehend zu stoppen.

Offensichtlich verschiebt sich dadurch der gesamte Zeitplan für die Verteilung des großen Updates. Wie aus der Samsung Members App hervorgeht, werden etwa im April nur noch die neuesten Flaggschiffe aus dem Jahr 2024 mit One UI 7 versorgt.

Wann genau die einzelnen Geräte das Update erhalten, bleibt vorerst unklar. Eine offizielle Liste mit genauen Daten auf der Webseite von Samsung steht noch aus. Sobald es weitere Neuigkeiten gibt, werden wir darüber berichten.

One UI 7: Der aktualisierte Zeitplan

Die Liste stammt aus der offiziellen Samsung Members App (Stand: April 2025).

April 2025:

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy Z Fold6

Galaxy Z Flip6

Mai 2025:

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy s23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold5

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold3

Galaxy Z Flip3

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy S21 FE

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Juni 2025:

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A16

Galaxy A15

Galaxy A14

Galaxy A05s

Galaxy XCover7

Galaxy XCover6 Pro

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab Active5

Galaxy Tab Active4 Pro

Juli 2025:

Galaxy Tab A9

Weitere Artikel zu One UI 7:

Zumindest in Bezug auf One UI 8 auf Basis von Android 16 gibt es positive Nachrichten zu vermelden. Auch wenn das kommende Update nur kleinere Verbesserungen enthalten soll, scheinen die Südkoreaner das Update zeitnah zu veröffentlichen.

Demnach soll die Community nicht wieder so lange auf ein Software-Update warten müssen. Android 16 soll im Juni 2025 von Google veröffentlicht werden. Samsung wird wohl im Juli oder August mit der Verteilung von One UI 8 beginnen.