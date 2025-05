Weiterer Handy-Hersteller setzt jetzt voll auf KI – und opfert dafür sein Alleinstellungsmerkmal

Mit dem OnePlus 13s verabschiedet sich der markante Alert-Slider endgültig von der Marke. (Bildquelle: OnePlus)

Der Alert-Slider galt seit den Anfangstagen von OnePlus als eines der charakteristischsten Hardware-Features der Marke. Mit diesem mechanischen Schieberegler konnten Nutzer schnell und intuitiv zwischen verschiedenen Benachrichtigungsmodi wechseln – eine Funktion, die ursprünglich vom iPhone übernommen wurde.

OnePlus hat nun offiziell bestätigt, dass der Alert-Slider bei zukünftigen Smartphones entfernt und durch den sogenannten »Plus Key« ersetzt wird. Den Anfang hierfür macht das im vergangenen Monat angekündigte OnePlus 13s.

Diese Entscheidung folgt dem Vorbild von Apple, das mit dem iPhone 15 Pro ebenfalls den traditionellen Stummschalter durch den Action-Button ersetzt hatte.

Der neue Plus Key soll jedoch weit über die ursprünglichen Funktionen des Alert-Sliders hinausgehen und als zentrale Schnittstelle zu OnePlus’ neuen KI-Funktionen dienen, wie der Hersteller im zugehörigen Forenbeitrag erklärt.

Nutzer können die Taste frei konfigurieren, um Tonprofile zu wechseln, die Kamera zu starten oder AI-gesteuerte Features zu aktivieren.

0:42 Oppo Find N5: So sieht die Technik hinter dem bisher dünnsten Falt-Display aus

»AI Plus Mind«: Das Herzstück der neuen KI-Strategie

Der Plus Key ermöglicht den Zugang zu OnePlus’ zentralem KI-Feature »AI Plus Mind«, das erstmals mit dem OnePlus 13s eingeführt wird. Diese Funktion analysiert laut dem Hersteller intelligent die Bildschirminhalte, um relevante Informationen zu extrahieren und zu organisieren.

Wird der Plus Key entsprechend konfiguriert und gedrückt, scannt AI Plus Mind den aktuellen Bildschirminhalt und speichert nicht nur ein Bild, sondern auch die darin enthaltenen Informationen.

Das System kann automatisch Termine erkennen und Kalendereinträge vorschlagen, Orte identifizieren und zusätzliche Informationen bereitstellen oder fremdsprachige Texte übersetzen.

Alle gesammelten Daten werden in einem »Mind Space« genannten Bereich organisiert, der über eine AI-gestützte Suchfunktion verfügt.

Für Geräte ohne Plus Key bietet OnePlus eine alternative Aktivierungsmethode über eine Drei-Finger-Wischgeste. Diese Funktion soll später auch auf andere Modelle der OnePlus 13-Serie ausgeweitet werden, wobei ältere Geräte über Software-Updates nachgerüstet werden sollen.

Mehr zum Thema Android 16 soll hochgelobte Funktion auf Handys und Tablets bringen, die bisher nur OnePlus-Nutzern offenstand von Martin Brinkmann

Umfassendes KI-Ökosystem und strategische Gemini-Partnerschaft

Weiterhin plant OnePlus die Einführung eines breiten Spektrums von KI-Features, wobei einige zunächst nur in bestimmten Regionen verfügbar sein werden, etwa »AI VoiceScribe« (ein Transkriptionsfeature mit Übersetzer) oder »AI Call Assisstant« (Echtzeit-Übersetzungen und Zusammenfassungen von Telefonaten).

Weltweit verfügbar werden indes Features wie »AI Translation«, das alle Übersetzungsfunktionen in einer einzigen App bündelt. Dazu kommt AI Search für »natürlichsprachige Suchanfragen im System«.

In der Fotografie führt OnePlus »AI Reframe« ein, das Szenen analysiert und Bildausschnitte vorschlägt, sowie »AI Best Face 2.0«, das Gruppenfotos mit bis zu 20 Personen optimiert und Probleme wie geschlossene Augen oder unvorteilhafte Gesichtsausdrücke korrigiert.

OnePlus verstärkt zudem die Integration mit Googles KI-Assistenten Gemini, der nun tiefer in das OxygenOS-System eingebettet wird.

Nach Samsung, Xiaomi und Oppo reiht sich OnePlus damit in die Liste der Android-Hersteller ein, die Gemini fest in ihre Systeme integrieren. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Gemini, nicht nur mit Google-Diensten, sondern auch mit OnePlus-eigenen Apps wie der Notizen-App und der Uhr-App zu interagieren.

Ein dreistufiger Entwicklungsplan – doch nicht alle sind begeistert

Für diese Entwicklung hin zum »KI-Phone« nimmt sich OnePlus einen dreistufigen Plan vor. Die aktuelle erste Phase konzentriert sich auf die bereits erwähnten Funktionen wie Plus Mind und Mind Space, die die Grundlage bilden. In der angelaufenen zweiten Phase plant das Unternehmen die Integration fortgeschrittener Large Language Models (LLM) in die »Mind Space«-Anwendung.

Die dritte und ambitionierteste Phase zielt auf die Entwicklung eines vollwertigen KI-Agenten ab, der proaktiv Empfehlungen aussprechen und autonome Aktionen durchführen kann – ein ähnliches Vorhaben äußerte jüngst Nothing-Chef Carl Pei:

Die Entscheidung stößt allerdings bei langjährigen OnePlus-Fans schon seit den ersten Meldungen zum Alert-Slider auf Kritik. Einige Kommentare monierten damals einen Identitätsverlust der Marke: »OnePlus imitiert andere aus Angst, statt seine eigene Identität zu bewahren«. Auch im offiziellen OnePlus-Forum fällt der Tenor teils negativ aus; der Alert-Slider sei ein »ikonisches Stück für OnePlus«.

Eine ähnliche Diskussion (via TechRadar) fiel bereits zum OnePlus 10T aus, das ebenfalls auf den Alert-Slider verzichtete und bei den Handy-Fans einen Sturm der Entrüstung auslöste, ehe der Hersteller zurückruderte; das anschließende OnePlus 11 und 12 führten den Alert-Slider wieder ein. Mit der Ankunft des OnePlus 13 scheint das Stück Hardware aber nun endgültig Geschichte zu sein.