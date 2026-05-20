Eine brillante Action-Reihe, ein John-Wick-Shooter und Subnautica 1 - Bei Steam gibts zur Wochenmitte jede Menge mächtige Rabatte

Immer wieder mittwochs gibt's auf Steam jede Menge heiße Angebote. Zur Feier des Nachfolgers gibt es diese Woche etwa Subnautica zum Tiefstpreis, aber das war noch längst nicht alles.

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Jesko Buchs
20.05.2026 | 17:00 Uhr

Subnautica gibts auf Steam aktuell zum Tief(see)-Preis. Dank des frisch veröffentlichten zweiten Teils erlebt das Survivalspiel neuen Aufwind. Subnautica gibt's auf Steam aktuell zum Tief(see)-Preis. Dank des frisch veröffentlichten zweiten Teils erlebt das Survivalspiel neuen Aufwind.

Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder Midweek Madness auf Steam. Bei diesem wöchentlich wiederkehrenden Sale gibt's jeden Dienstagabend neue, heiße Sonderangebote. Die betreffenden Spiele sind dann meist bis Freitagabend reduziert.

Diese Woche steht das Sonderangebot ganz im Zeichen der Tiefsee, denn zur Feier des Early-Access-Releases von Subnautica 2 gibt's den Vorgänger von 2018 gerade für spottbillige 7,50 Euro. Aber auch abseits vom Survival-Genre kommen Schnäppchenjäger dank einer brillanten Action-Reihe, einem rasanten John-Wick-Shooter einem echten Western-Klassiker auf ihre Kosten. Wir stellen euch die besten Angebote zur Wochenmitte vor.

Subnautica

Video starten 7:40 Subnautica - Video zum Test: Warum ist es das beste Singleplayer-Survivalspiel?

Genre: Open World-Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release: Januar 2018

Subnautica ist ein Einzelspieler-Survivalspiel vom Entwicklerstudio Unknown Worlds, das euch nach einem Raumschiffabsturz in den fremdartigen Ozean eines Alien-Planeten wirft. In der offenen Spielwelt erkundet ihr abwechslungsreiche Unterwasser-Biome, sammelt Ressourcen und errichtet nach und nach modulare Basen sowie kleine und große U-Boote.

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