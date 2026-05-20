Eine brillante Action-Reihe, ein John-Wick-Shooter und Subnautica 1 - Bei Steam gibts zur Wochenmitte jede Menge mächtige Rabatte

Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder Midweek Madness auf Steam. Bei diesem wöchentlich wiederkehrenden Sale gibt's jeden Dienstagabend neue, heiße Sonderangebote. Die betreffenden Spiele sind dann meist bis Freitagabend reduziert.
Diese Woche steht das Sonderangebot ganz im Zeichen der Tiefsee, denn zur Feier des Early-Access-Releases von Subnautica 2 gibt's den Vorgänger von 2018 gerade für spottbillige 7,50 Euro. Aber auch abseits vom Survival-Genre kommen Schnäppchenjäger dank einer brillanten Action-Reihe, einem rasanten John-Wick-Shooter einem echten Western-Klassiker auf ihre Kosten. Wir stellen euch die besten Angebote zur Wochenmitte vor.
Subnautica
Genre: Open World-Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release: Januar 2018
Subnautica ist ein Einzelspieler-Survivalspiel vom Entwicklerstudio Unknown Worlds, das euch nach einem Raumschiffabsturz in den fremdartigen Ozean eines Alien-Planeten wirft. In der offenen Spielwelt erkundet ihr abwechslungsreiche Unterwasser-Biome, sammelt Ressourcen und errichtet nach und nach modulare Basen sowie kleine und große U-Boote.
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