Eine brillante Action-Reihe, ein John-Wick-Shooter und Subnautica 1 - Bei Steam gibts zur Wochenmitte jede Menge mächtige Rabatte

Subnautica gibt's auf Steam aktuell zum Tief(see)-Preis. Dank des frisch veröffentlichten zweiten Teils erlebt das Survivalspiel neuen Aufwind.

Es ist Mittwoch und das bedeutet, es ist wieder Midweek Madness auf Steam. Bei diesem wöchentlich wiederkehrenden Sale gibt's jeden Dienstagabend neue, heiße Sonderangebote. Die betreffenden Spiele sind dann meist bis Freitagabend reduziert.

Diese Woche steht das Sonderangebot ganz im Zeichen der Tiefsee, denn zur Feier des Early-Access-Releases von Subnautica 2 gibt's den Vorgänger von 2018 gerade für spottbillige 7,50 Euro. Aber auch abseits vom Survival-Genre kommen Schnäppchenjäger dank einer brillanten Action-Reihe, einem rasanten John-Wick-Shooter einem echten Western-Klassiker auf ihre Kosten. Wir stellen euch die besten Angebote zur Wochenmitte vor.

Subnautica

7:40 Subnautica - Video zum Test: Warum ist es das beste Singleplayer-Survivalspiel?

Autoplay

Genre: Open World-Survival | Entwickler: Unknown Worlds Entertainment | Release: Januar 2018

Subnautica ist ein Einzelspieler-Survivalspiel vom Entwicklerstudio Unknown Worlds, das euch nach einem Raumschiffabsturz in den fremdartigen Ozean eines Alien-Planeten wirft. In der offenen Spielwelt erkundet ihr abwechslungsreiche Unterwasser-Biome, sammelt Ressourcen und errichtet nach und nach modulare Basen sowie kleine und große U-Boote.