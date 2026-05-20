Bekommt The Boys eine Staffel 6? Nein, aber dafür startet 2027 schon die nächste Serie

Staffel 5 ist vielleicht das Ende von The Boys, aber nicht von dem Serien-Universum. Bildquelle: Amazon Studios

Das war’s mit The Boys. Heute, am 20. Mai 2026, ist mit der achten Folge von Staffel 5 die allerletzte Episode der brutalen Anti-Superhelden-Serie bei Prime Video erschienen. Und ja, damit ist wirklich Schluss – es wird keine Staffel 6 geben.

Unabhängig davon, wie glücklich ihr mit dem großen Finale von The Boys seid, sehen wir Billy Butcher (Karl Urban) oder Homelander (Antony Starr) nicht wieder. Serien-Chef Eric Kripke machte bereits mehrmals unmissverständlich klar, dass nach fünf Seasons und insgesamt 40 Folgen Schluss ist.

Also zumindest mit der Haupt-Serie. Denn für 2027 steht bereits das mittlerweile dritte Spin-off in den Startlöchern: Vought Rising.

Vought Rising ist die Zukunft von The Boys

Worum es in Vought Rising geht? Dabei handelt es sich um ein Prequel, das sich im New York der 50er-Jahre abspielt und die Ursprünge der Superhelden-Fabrik Vought erkundet. Mehr Details zur Story gibt es momentan nicht.

Wer tritt auf? Der Cast von Vought Rising setzt sich unter anderem aus den folgenden Darstellern zusammen:

Jensen Ackles als Soldier Boy → trat erstmals in Staffel 3 von The Boys auf

→ trat erstmals in Staffel 3 von The Boys auf Aya Cash als Stormfront → trat erstmals in Staffel 2 von The Boys auf

→ trat erstmals in Staffel 2 von The Boys auf Mason Dye als Bombsight → trat erstmals in Staffel 5 von The Boys auf

→ trat erstmals in Staffel 5 von The Boys auf Elizabeth Posey als Private Angel

Will Hochman als Torpedo

Jorden Myrie

Nicolò Pasetti

Ricky Staffieri

Brian J. Smith

KiKi Layne

Aktuell gibt es noch keinen Trailer zu Vought Rising, aber zumindest schon mal eine Handvoll erster Promo-Bilder zu den neuen Supes des The-Boys-Universums.

Wann genau Vought Rising bei Amazon Prime Video aufschlägt, bleibt abzuwarten. Und während Eric Kripke weiterhin als Produzent mit an Bord ist, übernimmt dieses Mal Paul Grellong als Showrunner.

11:41 The Boys: Zur von Staffel 5 gibt's die lustigsten Outtakes aus allen vorherigen Seasons

Autoplay

Bei Vought Rising handelt es sich nach The Boys, Diabolical und Gen V um die mittlerweile vierte Verfilmung, die auf dem Comic von Garth Ennis basiert. An einer fünften Serie wird unter dem Arbeitstitel The Boys: Mexico ebenfalls schon gearbeitet, dafür sind Diego Luna (Andor), Gael Garcia Bernal (Werewolf by Night) und Gareth Dunnet-Acocer (Blue Beetle) verantwortlich.

Währenddessen wurde im April 2026 bekannt, dass Gen V abgesetzt wird und keine dritte Staffel erhält. Ob wir damit Marie Moreau (Jaz Sinclair), Joran Li (London Thor/Derek Luh), Emma Meyer (Lizze Broadway) und Co. nochmal wiedersehen, ist erstmal fraglich.