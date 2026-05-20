Bei Steam wurde die Kategorie für Warhammer 40k abgeschafft, dafür gibt es jetzt einen Capybara-Tag - jüngstes Update sorgt für Verwunderung

Capybaras kann ja bekanntlich nichts erschüttern, da kann auch ein wütender Captain Titus nichts ausrichten.

Steam pflegt eine Liste von Kategorien, nach denen wir im Shop filtern können. Dabei sind offensichtliche Genre-Tags wie Rollenspiel oder Strategie , aber auch obskurere Filter wie Zwerge oder Wiederspielbarkeit . Kürzlich hat Steam diese Liste wieder einmal aktualisiert und dabei flogen überraschend einige nützliche Tags raus, während neue Kategorien dazu kamen, die nicht jedem einleuchten.

Capybaras statt Space Marines?

Mit dem Update vom 18. Mai 2026 wurden 17 neue Kategorien eingeführt. Gleichzeitig wurden 28 entfernt und einige weitere Tags überarbeitet. Steam will damit laut eigener Aussage für optimierte Empfehlungen und ein verbessertes Erlebnis beim Stöbern im Shop sorgen.

Hinzugefügte Tags Bullet Heaven: Das Gegenteil von Danmaku-Spielen. Spieler sammeln Erfahrungspunkte, während sie mit automatisierten Geschossen gegen endlose Wellen von Gegnern antreten.

Das Gegenteil von Danmaku-Spielen. Spieler sammeln Erfahrungspunkte, während sie mit automatisierten Geschossen gegen endlose Wellen von Gegnern antreten. Virtuelle Begleiter: Spiele, die nur einen eingeschränkten Bereich des Bildschirms zur Projektion von virtuellen Begleitern verwenden, die dem Spieler Gesellschaft leisten, während er mit anderweitigen Dingen beschäftigt ist.

Spiele, die nur einen eingeschränkten Bereich des Bildschirms zur Projektion von virtuellen Begleitern verwenden, die dem Spieler Gesellschaft leisten, während er mit anderweitigen Dingen beschäftigt ist. Organisieren: Spiele, in denen Spieler virtuelle Räume aufräumen, entrümpeln oder Gegenstände auspacken.

Spiele, in denen Spieler virtuelle Räume aufräumen, entrümpeln oder Gegenstände auspacken. Putzen: Spiele, in denen das Entfernen von Schmutz und Staub zur wahren Erholung wird.

Spiele, in denen das Entfernen von Schmutz und Staub zur wahren Erholung wird. Einrichten: Spiele, in denen das kreative Platzieren von Möbeln und Objekten im Mittelpunkt steht.

Spiele, in denen das kreative Platzieren von Möbeln und Objekten im Mittelpunkt steht. Wuxia: historische Fantasy-Abenteuerspiele, in denen Spieler ihre Kampfkünste gegen konkurrierende religiöse Gemeinschaften und andere Gegner beweisen können und ihr inneres Qi ins Gleichgewicht bringen.

historische Fantasy-Abenteuerspiele, in denen Spieler ihre Kampfkünste gegen konkurrierende religiöse Gemeinschaften und andere Gegner beweisen können und ihr inneres Qi ins Gleichgewicht bringen. Xianxia: Fantasy-Abenteuerspiele, bei denen die Entwicklung übernatürlicher Kräfte und Stärke im Mittelpunkt steht.

Fantasy-Abenteuerspiele, bei denen die Entwicklung übernatürlicher Kräfte und Stärke im Mittelpunkt steht. Falling Blocks: Spiele, bei denen von oben herunterfallende Objekte durch verschiedene Bewegungen richtig platziert werden müssen.

Spiele, bei denen von oben herunterfallende Objekte durch verschiedene Bewegungen richtig platziert werden müssen. Spionage: Spiele, die sich durch das Ausspionieren und das heimliche Beschaffen von Informationen auszeichnen.

Spiele, die sich durch das Ausspionieren und das heimliche Beschaffen von Informationen auszeichnen. Samurai: Spiele mit japanischen Kriegern, die hauptsächlich für ihre Loyalität, Selbstdisziplin und ihre Katanas bekannt sind.

Spiele mit japanischen Kriegern, die hauptsächlich für ihre Loyalität, Selbstdisziplin und ihre Katanas bekannt sind. Zoo: Spiele rund um die Entwicklung von Parkanlagen, die der Versorgung von Wildtieren dienen.

Spiele rund um die Entwicklung von Parkanlagen, die der Versorgung von Wildtieren dienen. Wölfe: Spiele, bei denen sich alles um den Wolf (Canis Lupus) dreht.

Spiele, bei denen sich alles um den Wolf (Canis Lupus) dreht. Capybara: Spiele, bei denen das wohl größte und niedlichste Nagetier die Hauptrolle einnimmt.

Spiele, bei denen das wohl größte und niedlichste Nagetier die Hauptrolle einnimmt. Tiere: Spiele, bei denen sich alles um Tiere dreht, egal ob süß, groß, furchterregend oder von allem etwas.

Spiele, bei denen sich alles um Tiere dreht, egal ob süß, groß, furchterregend oder von allem etwas. Kulte: Spiele mit kleinen Gruppen, die sich einer Person, Sache oder einem Glauben vollends hingeben.

Spiele mit kleinen Gruppen, die sich einer Person, Sache oder einem Glauben vollends hingeben. Poker: Spiele rund um den richtigen Einsatz, die perfekten Karten und den gekonnten Bluff.

Spiele rund um den richtigen Einsatz, die perfekten Karten und den gekonnten Bluff. Spracherwerb: Spiele, bei denen eine Sprache gelehrt und erlernt wird. Entfernte Tags 3D-Ansicht

Ambient

Amerika

Blut

Crowdfunding

Kult-Klassiker

Dokumentation

Drama

Dungeons & Dragons

Elektronisch

Erfahrung

Spielfilm

International

GameMaker

Games Workshop

Illuminati

Kickstarter

LEGO

Meisterwerk

Nicht jugendfrei

Film

Erzählung

NSFW

Roguevania

RPG Maker

Warhammer 40K

Web-Publishing

Gut geschrieben

Einige der neuen Kategorien dürften kaum jemanden überraschen: Es gibt jetzt etwa die Tags Samurai , Tiere und Spionage . Andere sind etwas kreativer, etwa die Bezeichnung Bullet Heaven. Die soll für das Gegenteil von Bullet Hell stehen, wir treten also mit automatisierten Geschossen gegen endlose Wellen von Gegnern an . Zu dieser Kategorie gehört etwa Vampire Survivors.

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Autoplay

Dann wird es aber auch noch sehr spezifisch: Es wurde etwa eine Kategorie für Capybaras eingeführt und eigene Tags für Organisieren, Einrichten und Putzen. Außerdem gibt es jetzt Fallende Blöcke für Tetris-ähnliche Spiele. Zu den Riesen-Meerschweinchen schreibt etwa Scrollingmaster:

Tut mir leid, aber auf wie viele Spiele kann Capybaras denn überhaupt zutreffen? Was für ein seltsames Update für die Tags.

Die aktuelle Antwort auf diese Frage ist übrigens: 35 Spiele. Das sind schon mal mehr als im neuen Wölfe -Tag, hier heulen nur 24 Spiele gemeinsam den Mond an.

Ungewöhnlicher wird es aber bei den Kategorien, die Steam gestrichen hat. Auch hier gibt es einige Fälle, bei denen sich wohl kaum jemand beschwert: So sind etwa die Tags Meisterwerk und Web-Publishing rausgeflogen. Aber Steam hat auch einige beliebte und nützliche Kategorien entfernt; darunter etwa:

Dungeons & Dragons

LEGO

Warhammer 40k

Im Blogbeitrag zum Update schreibt Steam dazu:

[Es] wurden etliche Tags entfernt, die sich auf das geistige Eigentumsrecht von Inhalten bezogen, wofür sich dieses Community-Werkzeug nicht eignet. Diese Art von Information wird bereits von den Entwicklern und Publishern, die die Seiten für ein Franchise einrichten, zusammengetragen und zur Verfügung gestellt.

Im Falle von Warhammer gibt es tatsächlich eine offizielle Steam-Seite des Publishers, Spiele zu Lego und Dungeons & Dragons lassen sich jetzt aber nicht mehr so einfach finden.

Mit den Tags sind auf Reddit aber ohnehin viele Spielerinnen und Spieler unzufrieden. Gerufen wird etwa nach einer funktionalen Puzzle-Kategorie, in der wirklich nur auf Rätsel spezialisierte Spiele landen. Andere wünschen sich ein Fabrikbau-Tag für Spiele wie Factorio oder Satisfactory. Für Unverständnis sorgt außerdem, dass User ein Spiel taggen können, das sie gar nicht besitzen.

Es scheint also, als hätte Steam mit seinen Kategorien immer noch viel Arbeit vor sich, bevor alle Nutzer zufrieden sind. Aber lasst mal hören: Welcher Tag fehlt euch auf Steam noch und was würdet ihr ändern?