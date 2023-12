Oppenheimer vor Barbie – aber nicht im Kino: über 28 Millionen Mal geklickt, doch »nur« 883 Millionen Euro eingespielt

Was früher die Brockhaus Enzyklopädie war, ist heute Wikipedia. Doch welche Artikel haben 2023 besonders viele Personen aufgerufen? (Warner Bros. Pictures, Universal Pictures; ArtemSam/Adobe Stock)

Wenn Spotify zum Jahresende auf euren Musikgeschmack im Rahmen von »Spotify Wrapped« zurückblickt, dann ist das altervertraut. Neu ist, wenn jetzt das Online-Lexikon Wikipedia ähnliches anbietet.

Denn Wikipedia hat jetzt seine beliebtesten Artikel des Jahres 2023 mit einem Blog-Posting bekannt gegeben.

Mit dabei sind die Blockbuster-Filme »Oppenheimer« und »Barbie«, aber irgendwie mit vertauschten Rollen, wie ihr in diesem Artikel erfahren werdet.

Wichtiger Hinweis: Dieses Ranking bezieht sich auf die englischsprachige Version von Wikipedia. Die Auflistung ist auf dem Stand vom 28.11.2023. Am 3.01.2023 soll eine endgültige Version der Liste veröffentlicht werden.

Welche Artikel wurden bei Wikipedia im Jahr 2023 am häufigsten geklickt?

Laut Wikimedia Foundation wurden die englischsprachige Wikipedia alleine in diesem Jahr über 84 Milliarden Mal aufgerufen. Wikimedia Foundation ist die gemeinnützige Organisation hinter Wikipedia.

Ohne euch weiter hinzuhalten: Das sind die Top-5 der meistgeklickten Artikel des Jahres 2023:

Platz 1: ChatGPT, 49.490.406 Seitenaufrufe

Platz 2: Todesfälle in 2023, 42.666.860

Platz 3: 2023 Cricket World Cup, 38.171.653

Platz 4: Indian Premier League, 32.012.810

Platz 5: Oppenheimer (Film), 28.348.248



Zu ChatGPT und Oppenheimer: In der ersten Jahreshälfte verzeichnete Wikipedia zu ChatGPT zwischen 100.000 und 400.000 Seitenaufrufe, fast täglich. Entlang aller von Wikipedia unterstützten Sprachen - was die deutsche Wikipedia einschließt – wurden über 78 Millionen Seitenaufrufe zu ChatGPT-Artikeln auf der Wikipedia vermerkt.

Das Sprachmodell GPT (Generative Pre-trained Transformer) sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen. Es ließ Ängste und Hoffnungen gleichermaßen hochkochen. Sogar weltberühmte Autoren wie Stephen King bezogen Stellung zu der technischen Entwicklung.

Wer wissen will, was ChatGPT ist und wie es funktioniert, empfehlen wir diesen Artikel:

Der mit »Todesfälle« besetzte zweite Platz ist nebenbei bemerkt wenig überraschend, denn – so schreibt es die Wikimedia Foundation – diese sind »ein stets beliebter Artikel auf Wikipedia«.

Wo befinden sich Oppenheimer, Barbie und andere Filme auf der Wikipedia-Bestenliste?

Unter den ersten Plätzen im Seitenaufrufe-Ranking tummeln sich verschiedene Filme und Serien. Weit vorne mit dabei die beiden Filme, die diesen Kinosommer mit »Barbenheimer« geprägt haben.

Platz 5: Oppenheimer (Film), 28.348.248 Seitenaufrufe

Platz 7: J. Robert Oppenheimer, 25.672.469

Platz 11: The Last of Us (TV-Serie), 19.791.789

Platz 13: Barbie (Film), 18.051.077

Platz 20: Avatar: The Way of Water, 14.303.116

Platz 23: Guardians of the Galaxy Vol. 3, 13.392.917

Was sagt das über Oppenheimer und Barbie? Platz fünf ist mit dem Christopher-Nolan-Film »Oppenheimer« belegt. Wenig dahinter besetzt die zeitgeschichtliche Person und der Protagonist des Films, »J. Robert Oppenheimer«, den Platz sieben.

Das pinke Gegenstück zum Film über die Erfindung der Atombombe markiert »Barbie« auf Platz 13.

Damit hat der fiktionale Oppenheimer Barbie vielleicht im Wikipedia-Ranking geschlagen, aber an den Kinokassen hatte das beliebte Kinderspielzeug einen mehr als doppelten finanziellen Erfolg.

Wie Daily Mail schreibt, hat Barbie insgesamt 1,44 Milliarden US-Dollar (ungefähr 1,34 Milliarden Euro) eingenommen. Oppenheimer konnte 951 Millionen US-Dollar (rund 883 Millionen Euro) einspielen. Immer noch ein phänomenales Einspielergebnis, aber eben weniger als die pink gewandete Lady.

Welche Entertainment-Erfolge gibt es noch auf der Wiki-Liste? Ein Wiedersehen mit drei Publikumslieblingen im Bereich Entertainment erlebt ihr auf den Plätzen 11, 20 und 23. Denn den Platz 11 schnappt sich die Serienadaption »The Last of Us« von HBO.

Wer sich, ganz Spoiler, darüber informieren möchte, warum die Videospielverfilmung nicht nur für Fans der Gaming-Vorlage von Entwickler Naughty Dog eine Empfehlung ist, liest die Analyse unseres Redakteurs Jan Stahnke.

Und wenn der dritte Teil von »Guardians of the Galaxy« auf Platz 23 des Wikipedia-Rankings auftaucht, ist das wenig überraschend. War der Marvel-Film, der im Mai 2023 bei uns in den Kinos gestartet ist, doch mit weltweiten Einnahmen von 845 Millionen US-Dollar einer der erfolgreichsten Filme des Jahres.

Auch der mit dem James-Cameron-Film belegte Platz »Avatar: The Way of Water« ist naheliegend, hat die Fortsetzung doch ein weltweites Einspielergebnis von 1,36 Milliarden US-Dollar eingefahren. In den Kinos gestartet ist der Film übrigens vor rund einem Jahr, im Dezember 2022.

Doch auch in Form eines neuen Computerspiels sorgen die blauen Aliens von Pandora gerade für Aufsehen:

War diese Auflistung von Wikipedia für euch überraschend? Habt ihr mit dem Ranking ein Wiedersehen mit einigen eurer liebsten Medienmarken gefeiert, oder deckten sich die am häufigsten geklickten Artikel nicht mit eurem eigenen Surfverhalten? Und überhaupt: Konntet ihr mit Oppenheimer, Barbie, Avatar und Guardians of the Galaxy im Kino etwas anfangen?