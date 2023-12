Avatar: Frontiers of Pandora - Die Presse ist sich nur in einem großen Punkt einig

Die Presse ist sich nur einig, dass Avatar: Frontiers of Pandora sehr schön ist.

Am 7. Dezember 2023 erschien mit Avatar: Frontiers of Pandora erstmals seit vielen Jahren wieder ein Spiel zu James Camerons Film-Epos. Während wir in unserem Test recht zufrieden mit dem Open-World-Actionspiel waren, sehen das längst nicht alles so. Insgesamt besteht eine große Uneinigkeit bezüglich des Titels. Einen Konsens gibt es eigentlich nur in einem Punkt.

Nur was für Fans

Während manche Ressorts von einer der besten Umsetzung von Avatar reden, wird es von anderen als mittelmäßiger Zeitfresser verpönt. Diese Uneinigkeit spiegelt sich in der Gestaltung der Welt, der Story und dem Gameplay wieder. Ein erstes eigenes Bild könnt ihr euch durch den Trailer machen:

Während oftmals die wunderschöne Gestaltung der Welt hervorgehoben wird, erwähnen genauso viele Redakteure, dass diese aufgrund langweiliger Aktivitäten nicht zum Erkunden einlädt. Auch letztere scheinen nur zu begeistern, wenn ihr euch bereits tief mit der Welt verbunden fühlt, zum Beispiel durch die Filme.

Der entscheidende Faktor scheint die bereits im Vorfeld vorhandene Begeisterung für das Franchise zu sein. Lediglich bei der Grafik besteht Einigkeit, doch die geht in der Diskussion aufgrund der anderen Faktoren fast vollständig unter.

Die internationalen Bewertungen im Überblick

Aktuell liegt Avatar: Frontiers of Pandora für den PC auf Metacritic bei einem Metascore von 73 Punkten. Von insgesamt 66 Reviews sind nur 39 positiv. Das entspricht mit 57 Prozent etwas mehr als der Hälfte. Dafür sind lediglich drei Prozent der Bewertungen negativ, es handelt sich also eindeutig nicht um ein schlechtes Spiel. Den Pressespiegel seht ihr hier:

Website Wertung GameStar 82 Destructoid 90 XboxEra 88 Screen Rant 80 VGC 80 Game Informer 78 IGN 70 COGconnected 70 PCGamesN 60 PC Games 60 Slant Magazine 60 Game Rant 50 TRG 40

Nur stark vereinzelt finden sich positive Reviews, die darauf verweisen, dass sich das Spiel auch für Nicht-Fans von Avatar eignet. Ein Beispiel dafür ist XboxEra:

Ein Fest für Fans von Avatar. Dieses Spiel ist so verdammt gut, dass selbst Leute, die sich wie ich nicht für die IP interessieren, nicht anders können, als sich darin zu verlieben.

Der deutlich größere Teil der anderen Ressorts sieht das jedoch anders. So auch COGconnected:

Es ist eine einwandfreie Erweiterung der Filme, die vielen Fans gefallen wird. Doch unterhalb des ganzen Lichts, der Flora und der Fauna gibt es einen Mangel an Vorstellungskraft und ein unbefriedigendes Kampfgefühl.

Auch bei der Story ist man sich sehr uneinig. Während sie von vielen gelobt wird, hagelt es an anderer Stelle Kritik. Slant Magazine beschreibt die Situation wie folgt:

Es ist furchtbar, dass James Cameron in seinen Filmen keine Story entwickelt hat, die eine solch wundervolle und geschichtsträchtige Welt im Zentrum rechtfertigt. Dass Ubisoft diesen Fehler wiederholt halt, ist unendlich schlimmer.

Auch das deutet wieder darauf hin, dass der Spielspaß sehr stark von dem Interesse an der IP abhängt, da die Filme bereits eine ähnliches Story-Problem hatten. Am zutreffendsten wird der Konflikt von Worth Playing zusammengefasst:

Avatar: Frontiers of Pandora wird den meisten Hardcore-Fans der Filmreihe gefallen. (…) Für alle anderen ist das Spiel nur durchschnittlich.

