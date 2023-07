Barbie und Oppenheimer brechen schon jetzt 22 Rekorde und spielen absurd viel Geld ein

Barbie und Oppenheimer legen ein beispielloses Startwochenende im Kino hin. Bildquelle: Warner Bros.

Das Kino ist lebendiger denn je. Und das haben wir genau zwei Filmen zu verdanken, die an ihrem gemeinsamen Startwochenende unverschämt viel Geld eingespielt und insgesamt sogar 22 Rekorde gebrochen haben (via Deadline). Die Rede ist natürlich von Barbenheimer äh, Barbie und Oppenheimer natürlich.

Die Filme der Regisseure Greta Gerwig und Christopher Nolan starteten beide am 20. Juli 2023 in den Kinos. Schon im Vorfeld ist ein regelrechter Bilderbuch-Hype entstanden, der die Erwartungen an ihre jeweiligen Performances in die Höhe trieb - und jetzt sogar übertraf.

Gebrochene Rekorde und absurd viel Geld

Wie viel Geld hat Barbie bereits eingenommen? In den USA alleine konnte Barbie schon jetzt 155 Millionen Dollar einspielen, weltweit kommt der Film auf fast 340 Millionen. Damit legt Barbie den besten Kinostart 2023 hin und löst den bisherigen Spitzenreiter Super Mario Bros. (mit 146 Millionen) ab.

Diese Rekorde hat Barbie schon jetzt gebrochen: Barbie hat mit seinem fantastischen Startwochenende ganze 14 Rekorde brechen können. Besonders bemerkenswert: Barbie löst Captain Marvel als erfolgreichster Film einer Regisseurin ab und ist das stärkste Nicht-Sequel/Remake, das jemals im Juli erschien.

Für Regisseurin Greta Gerwig sowie die Hauptdarsteller Margot Robbie und Ryan Gosling ist Barbie ebenfalls der Film, der den besten Start in den USA und auch weltweit hinlegt - ihre vorangegangenen jeweiligen Spitzenreiter Little Woman, Suicide Squad und Blade Runner 2049 werden damit entthront.

2:41 Barbie: Trailer mit Margot Robbie und Ryan Gosling ist knallpink und nur ein bisschen verrückt

Wie viel Geld hat Oppenheimer bereits eingenommen? Für den neuen Christopher Nolan-sieht es nicht ganz so gut, aber immer noch verdammt gut aus: In den USA kommt Oppenheimer bisher auf 50 Millionen, weltweit auf insgesamt 143,7 Millionen US-Dollar.

Diese Rekorde hat Oppenheimer schon jetzt gebrochen: Oppenheimer kommt auf acht Rekorde, so zum Beispiel das erfolgreichste Startwochenende für ein Drama seit 2019 und für ein Biopic weltweit. Außerdem legt der Nolan-Film das erfolgreichste Startwochenende für einen Film mit R-Rating hin und löst damit John Wick 4 ab.

Habt ihr Barbie und/oder Oppenheimer bereits gesehen? Wenn ja, wie gut haben euch die jeweiligen Filme bisher gefallen - und welcher davon ist euer Favorit? Was ist bisher euer Lieblingsfilm des Kinojahres 2023 und auf welchen noch anstehenden Film freut ihr euch besonders? Lasst es uns in den Kommentaren wissen?