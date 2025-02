Ein halbes Pixel 9: Das dünnste Falt-Handy der Welt erscheint nächste Woche

Das Oppo Find N5 soll das bisher dünnste Falt-Handy werden. (Quelle: Oppo)

Der chinesische Smartphone-Hersteller Oppo hat das in den vergangenen Wochen wiederholt angeteaste Oppo Find N5 jetzt offiziell vorgestellt. Das Falt-Handy erscheint demnach weltweit am 20. Februar und ist laut Hersteller das bisher dünnste Foldable der Welt.

Offizielle Informationen sind noch Mangelware, aber die veröffentlichten Vergleiche und Renderbilder geben einige Hinweise.

Das kann das dünnste Falt-Handy der Welt

Oppo selbst hat das neue Falt-Handy mit einem kurzen Trailer vorgestellt, will weitere Daten aber erst in den kommenden Tagen bis zum Launch verraten. In Europa und den USA könnte der Name des Smartphones noch in OnePlus Open 2 geändert werden. Das Video bestätigt aber immerhin ein paar Features:

Das Smartphone kommt in den Farben Weiß und Schwarz

Der aufgeklappte Bildschirm scheint fast keine Falte zu zeigen

zu zeigen Es gibt einen seitlich verbauten Fingerabdrucksensor

Die Kamera ist in einer runden Erhöhung auf der Rückseite verbaut

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

0:30 Find N5: Oppo zeigt das ultradünne Falthandy

Autoplay

Weitere Informationen: Da sich Oppo selbst noch mit Informationen zurückhält, können die genauen Maße und Spezifikationen des Smartphones nicht zweifelsfrei bestimmt werden. Es gibt aber trotzdem einige Details, die schon länger im Internet kursieren.

So bezeichnet Oppo das Smartphone als das bisher dünnste Foldable der Welt. Diesen Titel trägt bisher noch das Honor Magic V3. Das misst 4,4mm, wenn es aufgeklappt ist. Gerüchten zufolge soll das Find N5 nochmal 0,2 bis 0,4 Millimeter dünner ausfallen.

Selbst zusammengeklappt wäre es dann nur minimal dicker als das iPhone 16, das 7,8mm aufweist, und sogar schmaler als das Google Pixel 9 (8,5mm).

Wie Notebookcheck berichtet, soll das Handy zudem Wireless Charging unterstützen, die IP-Zertifizierungen IPX8 und IPX9 gegen das Eindringen von Wasser erhalten und von einer speziell optimierten Version des Snapdragon 8 Elite angetrieben werden.

Exklusiv für den chinesischen Markt wird es eine dritte, violette Farbvariante geben.

Ob sich die gemunkelten Specs bewahrheiten und was das Find N5 letztlich kosten wird, erfahren wir dann spätestens am 20. Februar, wenn Oppo das neue Falt-Handy offiziell vorstellt und auf den Markt bringt.