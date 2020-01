Joker dominiert mit 11 Nominierungen die Oscars 2020

Ob es dem Joker ein Lächeln aufs Gesicht zaubern wurde? Die Nominierungen der Oscars 2020 sind bekannt und auch wenn Avengers: Endgame lediglich in der Kategorie Beste visuelle Effekte auftaucht, dominiert ein ganz anderer Comic-Film: Todd Philips' Joker mit Joaquin Phoenix wurde in stolzen elf Kategorien nominiert.

Hinter Joker reihen sich Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood sowie 1917 von Sam Mendes ein - dicht gefolgt von den beiden Netflix-Produktionen The Irishman (Martin Scorsese) und Marriage Story (Noah Baumbach), die in der wichtigsten Kategorie »Bester Film« nominiert wurden. Parasite von Bong Joon-Jo geht ebenfalls als Favorit ins Oscar-Rennen 2020.

In nur einer einzigen Kategorie wurde Avengers: Endgame nominiert: Die finale Auseinandersetzung der Rächer der Erde mit dem wahnsinnigen Titanen Thanos (Josh Brolin) ist lediglich bei »Beste visuelle Effekte« vertreten. Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers ist dafür wiederum bei »Beste Filmmusik«, »Bester Tonschnitt« und »Beste visuelle Effekte« vertreten.

Die 92. Verleihung der Academy Awards findet in der Nach vom 09. auf den 10. Februar in Los Angeles statt. Zuschauer in Deutschland können die Veranstaltung über den TV-Sender ProSieben mitverfolgen.

Die Nominierungen der Oscars 2020 im Überblick

Bester Film

Le Mans 66 - Gegen jede Chance

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Marriage Story

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Beste Regie

Todd Philips: Joker

Sam Mendes: 1917

Martin Scorsese: The Irishman

Bong Joon-ho: Parasite

Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood

Bester Hauptdarsteller

Antonio Banderas: Leid und Herrlichkeit

Leonardo DiCaprio: Once Upon a Time in Hollywood

Adam Drive: Marriage Story

Joaquin Phoenix: Joker

Jonathan Pryce: Die zwei Päpste

Beste Hauptdarstellerin

Cynthia Erivo: Harriet - Der Weg in die Freiheit

Scarlett Johansson: Marriage Story

Saoirse Ronan: Little Women

Charlize Theron: Bombshell

Renée Zellweger: Judy

Bester Nebendarsteller

Tom Hanks: Der wunderbare Mr. Rogers

Anthony Hopkins: Die zwei Päpste

Brad Pitt: Once Upon a Time in Hollywood

Al Pacino: The Irishman

Joe Pesci: The Irishman

Beste Nebendarstellerin

Kathy Bates: Richard Jewell

Laura Dern: Marriage Story

Scarlett Johansson: Jojo Rabbit

Florence Pugh: Little Women

Margot Robbie: Bombshell

Bestes Originaldrehbuch

Rian Johnson: Knives Out

Noah Baumbach: Marriage Story

Sam Mendes und Krysty Wilson-Cairns: 1917

Quentin Tarantino: Once Upon a Time in Hollywood

Bong Joon-ho und Han Ji-won: Parasite

Bestes adaptiertes Drehbuch

Steven Zaillian: The Irishman

Taika Waititi: Jojo Rabbit

Todd Phillips & Scott Silver: Joker

Greta Gerwig: Little Women

Anthony McCarten: Die Zwei Päpste

Bester Animationsfilm

Drachenzähmen leicht gemacht 3: Die geheime Welt

Ich habe meinen Körper verloren

Klaus

Mister Link - Ein fellig verrücktes Abenteuer

A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando

Bester internationaler Film

Corpus Christi

Land des Honigs

Die Wütenden - Les Misérables

Leid und Herrlichkeit

Parasite

Bester Dokumentarfilm

American Factory

The Cave

Am Rande der Demokratie

Für Sama

Land des Honigs

Beste Kamera

The Irishman

Joker

Der Leuchtturm

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Bestes Kostümdesign

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Once Upon a Time in Hollywood

Bester Schnitt

Le Mans 66

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Bester animierter Kurzfilm

Daughter

Hair Love

Kitbull

Memorable

Sister

Bester Kurzfilm

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors' Window

Saria

A Sister

Bestes Szenenbild

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Parasite

Bester Dokumentar-Kurzfilm

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If you're a Girl)

Life overtakes Me

St Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Bestes Make-up & Hairstyling

Bombshell

Joker

Judy

Maleficent 2

1917

Beste Filmmusik

Hildur Guðnadóttir: Joker

Alexandre Desplat: Little Women

Randy Newman: Marriage Story

Thomas Newman: 1917

John Williams: Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers

Bester Filmsong

Toy Story 4

Rocketman

Breahthrough

Die Eiskönigin 2

Harriet

Bester Tonschnitt

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Star Wars: Episode 9 - Der Aufstieg Skywalkers

Beste Tonmischung

Ad Astra

Le Mans 66

Joker

1917

Once Upon a Time in Hollywood

Beste visuelle Effekte