Direkt vor Release des Galaxy Ring: Größter Konkurrent für Samsung bringt smartes Update

Der smarte Ring von Oura erhält ein neues KI-Feature, das eure Gesundheitsdaten analysieren und passende Tipps geben soll.

Darum ist das wichtig: Im heutigen Unpacked-Event dürfte Samsung den Galaxy Ring vorstellen. Das große Oura-Update kommt gewissermaßen zum perfekten Zeitpunkt, um die eigene Alternative noch einmal etwas anzukurbeln.

Im Detail: Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag verlauten lässt, steht ab sofort ein neues Update für den Oura Ring zur Verfügung.

Die Aktualisierung führt den » Oura Advisor « für den smarten Ring ein.

« für den smarten Ring ein. Hierbei handelt es sich um eine KI-gestützte Funktion, die die Sensordaten des Rings sowie ein eigenes LLM (Large Language Model) nutzt.

So funktioniert es: Der Oura Advisor soll dem Hersteller zufolge mithilfe der vorliegenden Gesundheitsdaten passende Tipps, Analysen und Auswertungen für Nutzer ausspielen.

Nutzer können zudem über die zugehörige Smartphone-App mit dem Oura Advisor chatten.

Hier könnt ihr etwa Fragen stellen, wie ihr eure Fitnesswerte wieder auf Vordermann bringt.

Der Advisor kann indes selbst aktiv werden, indem er euch auf ein erhöhtes Stresslevel hinweist und Tipps gibt, wie ihr dieses verringert.

Der Oura Advisor lässt sich in drei verschiedenen Modi aktivieren. So steht ein unterstützender Modus, ein »Orientierungs«-Modus (an den eigenen festgelegten Zielen) sowie ein Mentor-Modus zur Auswahl.

Das neue KI-Feature ist vorläufig allerdings ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Wenn ihr die Funktion nutzen wollt, müsst ihr diese in den Einstellungen aktivieren.

Daneben führt Oura auch das »Symptom Radar« ein. Hiermit ist eine Funktion gemeint, die Veränderungen in euren Biodaten erfassen und auf mögliche gesundheitliche Probleme aufmerksam machen soll.

Smarter Ring mit KI - was haltet ihr von dem Oura Advisor? Sind solche Features für euch ein Grund, euch einen Ring zu kaufen? Wünscht ihr euch ähnliche Funktionen für den Galaxy Ring? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!