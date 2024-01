Palworld: Das Brüten eurer Pals ist dank neuem Online-Tool viel einfacher

In Palworld steckt nicht nur in jedem siebten Ei eine Überraschung.

Gezieltes Brüten von Eiern in Palworld - kaum ein Thema dürfte derzeit angesichts des großen Hypes um das Survivalspiel für Fans wichtiger sein. Kein Wunder, schließlich steckt ihr einiges an Zeit in die Zucht eurer Pals und wollt im Idealfall euer Wunschexemplar ausbrüten.

Ein kostenloses Online-Tool hilft euch bei eurem Vorhaben. Wir erklären euch, wie es funktioniert und ob euch durch die Nutzung irgendwelche Nachteile entstehen.

Mit wenigen Klicks zu eurem Wunsch-Pal

Welches Pal bekomme ich, wenn ich ein Kitsun mit einem Cawgnito verkupple?

Was schlüpft aus dem Ei, wenn sich Cinnamoth und Rooby ganz doll lieb haben und eine Runde miteinander schmusen?

Was für ein Kind bringen wohl Anubis und Penking zustande?

Die Antworten auf derlei wichtige Fragen im Palworld-Alltag liefert auch das oben verlinkte Tool.

1:00:23 Palworld - Das Skandalspiel, das Pokémon in den Hintern tritt

Wie geht's? Wählt einfach eure beiden Wunsch-Elternpals aus der Liste und schon spuckt euch der Breeding-Calculator das Ergebnis der Paarung aus.

Was bringt's? Das Tool spart euch eine Menge Zeit, da ihr eure Pals nicht mehr auf gut Glück miteinander paaren müsst.

Nachteile? Ja, einen schon: Euch entgeht durch die Nutzung des Tools natürlich einiges am Erkundungs-Faktor von Palworld flöten, da ihr nicht mehr herumexperimentiert, sondern schon vorab das Ergebnis kennt. Wenn euch das nicht stört, bringt der Breeding-Calculator aber keine weiteren Nachteile mit sich.

Das Tool ist kein offizielles Werkzeug der Entwickler des Spiels! Das heißt zum einen, dass es keine Gewähr für die Korrektheit der Vorhersagen gibt. Außerdem könnte Pocket Pair mit zukünftigen Updates die Wahrscheinlichkeiten beim Brüten verändern, wodurch ihr bei dem Calculator ebenfalls auf ein zeitnahes Update der Betreiber hoffen müsstet.

Der Survival-Hit ist inzwischen das zweitmeistgespielte Steam-Spiel aller Zeiten und hat auf dem Weg zu diesem Triumph sogar Multiplayer-Kolosse wie Counter-Strike 2 hinter sich gelassen. Die Schattenseite des Erfolgs: Anhaltende Plagiatsvorwürfe rund um angeblich geklaute 3D-Modelle aus aktuellen Pokémon-Spielen. Mehr dazu erfahrt ihr in der oben verlinkten News.