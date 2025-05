»Er sagt, das passt so«: Partner einer Spielerin baut ihr einen PC, doch das Netzteil steht daneben

Diese Spielerin wollte ihrem Freund wohl nicht ganz glauben - zum Glück. (Bild: Adobe Stock - Anton)

PCs zusammenbauen ist gar nicht mal so einfach. Schon gar nicht, wenn man noch keine Erfahrung hat: Hardware muss aufeinander abgestimmt sein, das Gehäuse muss groß genug sein, Leistungsengpässe wollen vermieden werden und das ist nur die Spitze des Eisbergs.

Kein Wunder also, dass sich in diversen Online-Foren und Subreddits öfter mal Beiträge finden, die zweifelhafte PC-Bauten zeigen. So hat eine Spielerin im PCBuild-Subreddit ihren neuen PC gezeigt, den wohl ihr Partner gebaut hat. Doch das Netzteil, das den Strom für den PC liefert, ist nicht im Gehäuse.

Netzteil nicht im PC? Kein Problem!

Für den Partner der Benutzerin scheint das Netzteil neben dem Gehäuse kein allzu großes Problem darzustellen, denn laut der Nutzerin meint er, es würde so passen.

Und tatsächlich: Der Rechner springt wohl problemlos an und funktioniert ordnungsgemäß. Nur das Netzteil hat wohl nicht in das Gehäuse gepasst.

Wieso ist das Netzteil nicht im Rechner? Den ersten Vermutungen in den Kommentaren nach hat der Partner nicht darauf geachtet, das Gehäuse und das Netzteil aufeinander abzustimmen.

Ein findiger Nutzer namens MWAH_dib findet allerdings heraus, um welche Komponenten es sich handelt:

Das Gehäuse : AZZA CSAZ-2990 Fighter

: AZZA CSAZ-2990 Fighter Das Netzteil: EVGA 750 G2 ATC

Schnell ist klar, dass diese beiden Komponenten durchaus kompatibel sind. Das Problem ist also nicht ein falscher Formfaktor, sondern der Erzfeind vieler Hobby-PC-Bauer: Kabelmanagement. Denn vor lauter Kabeln scheint der Partner keinen Platz mehr für das Gehäuse gehabt zu haben.

Daraufhin gab es einige Tipps für das Paar. So sollten sie die Kabel aus dem modularen Netzteil ausstecken und erstmal das Netzteil in das Gehäuse einsetzen. Anschließend sollten Kabel verbunden und mit Kabelbindern gebändigt werden.

Dank der PC-Community richtet sie es selbst

Die vielen Tipps aus der Community haben am Ende wohl Wirkung gezeigt, denn die Spielerin hat noch am nächsten Tag ein Bild in die Kommentare gepostet, in dem das Netzteil tatsächlich im Gehäuse verbaut ist.

Dabei beschreibt sie, dass ihr Partner wohl wenig einsichtig war und sich nicht davon überzeugen ließ, dass das Netzteil doch in den Rechner passt.

Selbst ist die Frau: Daraufhin hat sich die Nutzerin den Rechner genauer angeschaut und bemerkt, dass eine Festplattenhalterung, die dem Netzteil im Weg war, einfach abmontiert werden konnte. Damit war das Problem schnell behoben.

Ich werde jetzt vor all unseren Freunden damit prahlen, dass ich der technisch versierte in unserer Beziehung bin!

Worauf müsst ihr beim Kauf eines Netzteils achten?

Ein Netzteil ist mehr als nur ein Kasten mit Kabeln – es versorgt euren ganzen PC mit Strom und sollte nicht unterschätzt werden. Damit ihr keinen Stromausfall auf dem Schreibtisch erlebt, achtet auf Folgendes:

Formfaktor: In 99 % der Fälle ist ATX der Standard. Passt aber trotzdem auf, dass Gehäuse und Netzteil zusammenpassen – sonst steht das Teil am Ende wirklich neben dem Rechner.

In 99 % der Fälle ist ATX der Standard. Passt aber trotzdem auf, dass Gehäuse und Netzteil zusammenpassen – sonst steht das Teil am Ende wirklich neben dem Rechner. Leistung (Watt): Lieber etwas zu viel als zu wenig. Rechnet mit kostenlosen Tools von Herstellern (z.B. von bequiet! oder von Corsair) durch, was eure Komponenten brauchen – 600 bis 750 Watt sind für viele Gaming-PCs ein guter Richtwert.

Lieber etwas zu viel als zu wenig. Rechnet mit kostenlosen Tools von Herstellern (z.B. von bequiet! oder von Corsair) durch, was eure Komponenten brauchen – 600 bis 750 Watt sind für viele Gaming-PCs ein guter Richtwert. 80-Plus-Zertifizierung: Bronze, Gold oder besser – je höher, desto effizienter arbeitet das Netzteil und desto weniger Energie verpufft als Wärme.

Bronze, Gold oder besser – je höher, desto effizienter arbeitet das Netzteil und desto weniger Energie verpufft als Wärme. Modularität: Vollmodular oder teilmodular bedeutet: nur die Kabel anschließen, die ihr wirklich braucht. Das spart Platz und Nerven beim Kabelmanagement.

Vollmodular oder teilmodular bedeutet: nur die Kabel anschließen, die ihr wirklich braucht. Das spart Platz und Nerven beim Kabelmanagement. Marke und Qualität: Greift zu bekannten Marken mit guten Bewertungen – billige No-Name-Netzteile können mit der Zeit oft zu einer Gefahr für euren PC oder im schlimmsten Fall für euer leibliches Wohl werden. Stichpunkt: Kurzschluss und Brandgefahr.

Kurz gesagt: Spart nicht am Netzteil. Es ist vielleicht nicht das spannendste Teil im Rechner, aber dafür eines der wichtigsten.

Welche seltsamen Erfahrungen habt ihr schon beim Bau von PCs gemacht? Kennt ihr ähnliche Geschichten von Freunden oder Familie? Schreibt sie gerne unten in die Kommentare!