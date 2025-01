Path of Exile 2 Known Issues: Diese Bugs und Features werden als nächstes gefixt

Die Entwickler von Path of Exile 2 wollen solange herumhämmern, bis große Probleme des Spiels aus dem Weg geräumt sind.

Path of Exile 2 ist noch längst nicht fertig. Kein Wunder, bis zum Full Release dauert es noch ein Weilchen. Einige Bugs und Probleme geht Entwickler Grinding Gear Games jetzt aber mit hoher Priorität an.

Die gerade veröffentlichte Known Issues Liste soll Spielern von PoE2 eine Art Roadmap an die Hand gehen, was künftige Updates angeht. Gerade erst erschien der erste Patch des Jahres 2025 mit einigen Verbesserungen.

Im Early-Access-Test machte Path of Exile 2 auch ohne all diese Bugfixes bereits einen sehr guten Eindruck, wir sehen es als eins der aktuell besten Action-Rollenspiele überhaupt:

Path of Exile 2 ist ein gnadenlos fordernder Action-RPG-Traum

Daran arbeiten die Entwickler von Path of Exile 2

Die von Entwickler Kieren_GGG im offiziellen PoE2-Forum veröffentlichte Liste an Problemen wolle man »so schnell wie möglich« angehen. Derzeit werden die Hintergründe untersucht, um die Fehlerquellen herauszufinden und abzustellen. Im Einzelnen umfassen die Known Issues folgende Punkte:

Die Migration aus den Solo-Self-Found-Ligen ist vorübergehend deaktiviert.

Untersuchung von Fällen, in denen einige Spieler Abstürze im Zusammenhang mit Multithreading erleben und ihren PC neu starten müssen. Dies scheint vor allem bei Spielern mit dem Windows 24H2-Update der Fall zu sein.

Einige Fälle, in denen Atlas-Status »„gebricked« werden kann, indem er abgeschnitten wird.

Der Text der Quest »Aufstieg zur Macht« im Grausamen Akt 2 ist irreführend.

Der Radius des Verlorenen Turms ist nicht sichtbar, wenn das Kartengerät vom Versteck aus benutzt wird.

1:20:38 Path of Exile 2 hat das alles verdient | mit Maurice Weber, Jessirocks und Lowepe

Ausweichen beim Rollen in der Nähe von interaktiven Objekten kann manchmal kurzzeitig verhindern, dass man Fertigkeiten benutzt.

Der Checkpoint beim Kopec-Boss funktioniert manchmal nicht.

»Vine Arrow« verlangsamt Gegner nicht.

»Shockburst«-Patronen erhalten durch die Edelsteinqualität keine zusätzlichen Schüsse pro Magazin.

Armbrüste schießen manchmal nicht / Probleme beim Nachladen.

Asala kann einen während Jamanras Sturm-Fertigkeit nicht schützen.

»Gore Spike« des Blutmagiers aktualisiert die Werte für kritischen Schaden nicht visuell.

Fehler bei der Synchronisierung des Geländegenerators, die in »Die Prüfung der Sekhemas« auftreten können.

»Astral Projection« funktioniert nicht mit Shockwave Totem«.

Der Early Access von Path of Exile 2 läuft seit dem 6. Dezember 2024. Entwickler Grinding Gear Games hat dafür drei der insgesamt sechs geplanten Akte veröffentlicht. Außerdem ist das Endgame mit den zufallsgenerierten Atlas-Karten bereits im Spiel enthalten. Allerdings gibt's derzeit noch einige Balancing-Fragen zu klären.