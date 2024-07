28 statt 682 Euro: Für Pathfinder-Fans gibt's gerade ein richtig starkes Pen&Paper-Angebot

Pathfinder 2E können Fans von Virtual Tabletop gerade besonders günstig abstauben.

Pathfinder 2E (steht für 2. Edition) ist eine der beliebtesten Alternativen zum Fantasy-Rollenspiel Dungeons & Dragons. Die Welt und die Regeln ähneln sich genug, um den Umstieg ziemlich leicht zu gestalten. Gleichzeitig bietet Pathfinder mehr Möglichkeiten, Helden anzupassen, und auch das Kampfsystem funktioniert dynamischer.

Falls ihr schon länger damit liebäugelt, mit eurer Gruppe mal Pathfinder 2E auszuprobieren, ist jetzt die perfekte Gelegenheit für ein Schnäppchen: Bei Humble gibt es gerade jede Menge Inhalte für die Virtual-Tabletop-Variante des Spiels. Perfekt also, wenn ihr euch nicht regelmäßig an einem Spieltisch zusammenfindet.

Was genau steckt im aktuellen Bundle, bis wann gilt der Rabatt, und für wen lohnt sich das?

Damit kein Missverständnis aufkommt: Es ist gerade nicht das klassische Regelwerk im Angebot, sondern alles, was ihr braucht, um Pathfinder 2E mit dem VTT Fantasy Grounds zu spielen. Also Software, keine digitalen Bücher!

Was ist Fantasy Grounds? Dieses VTT-Programm basiert auf der Unity-Engine. Wenn ihr euch dort angemeldet habt, könnt ihr verschiedenste Module freischalten, sprich: verschiedenste Regelwerke dort spielen. D&D, Pathfinder, Call of Cthulu, World of Darkness, Cyberpunk Red und viele mehr.