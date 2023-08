Payday 3: Die PC-Systemanforderungen sind da - und haben einen Haken, der die Community erzürnt

Welche PC-Anforderungen hat Payday 3?

Am 21. September 2023 ist es so weit: Der Release von Payday 3 - immerhin Platz 6 auf den aktuellen Steam-Wunschlisten-Charts - wird an diesem Tag erfolgen und uns wieder fröhlich durch Banken & Co. plündern lassen.

Während es die Current-Gen-Konsolen rund um Playstation 5 und Xbox Series X/S vergleichsweise einfach bei solchen Veröffentlichungen haben, stellt sich für PC-Liebhaber aber vor jedem solchen Release die Frage nach den Systemanforderungen.

Im Falle von Payday 3 lässt das Entwicklerstudio Starbreeze auf der Steam-Webseite erstmals die Maske fallen und gibt bekannt, welche Mindestanforderungen respektive empfohlene Specs auf PC-Spieler zukommen.

Payday 3: Systemanforderungen im Überblick

Fast exakt sieben Wochen Zeit habt ihr noch, um euren Rechner auf folgende Specs zu prüfen und gegebenenfalls aufzurüsten:

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor (CPU): Intel Core i5-9400F

Grafikkarte (GPU): Nvidia GTX 1650 (4 GB)

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10

Prozessor (CPU): Intel Core i7-9700K

Grafikkarte (GPU): Nvidia GTX 1080 (8GB)

Arbeitsspeicher (RAM): 16 GB RAM

Zum benötigten Speicherplatz äußern sich die Entwickler bislang indes nicht. Auch fehlen in beiden Fällen AMD-Äquivalente zur CPU und GPU, die wir euch in der folgenden Tabelle nach unserer Einschätzung nachreichen:

Minimum Empfohlen Prozessor (CPU) AMD Ryzen 5 3600 AMD Ryzen 7 3700X Grafikkarte (GPU) AMD Radeon RX 570 / RX 6500 XT AMD Radeon RX 6600 Die AMD-Äquivalente zu den bisher bekannten Specs.

Ebenfalls unklar bleibt die Auflösung sowie die Bildwiederholrate, auf die sich Starbreeze Studios mit den gegebenen Anforderungen bezieht.

Zudem ist zu beachten, dass das Spiel zwar zunächst in der Unreal Engine 4 entwickelt wurde, laut den offiziellen FAQ zu einem späteren Zeitpunkt aber auf Unreal Engine 5 umsteigen soll. Ob dadurch auch die UE5-Features wie Lumen und Nanite hinzugefügt werden und so für höhere Anforderungen sorgen, ist allerdings noch nicht gesichert.

Eine Anforderung, die in beiden Empfehlungen für Ärger sorgt, ist allerdings die Breitbandverbindung. Für Payday 3 wird nämlich Always-On gefordert, also die stete Internetverbindung - der Community-Ärger ließ nicht lange auf sich warten, wie unser Redakteur Sören für euch schon hier zusammengefasst hat:

Begründet wird der Schritt unter anderem mit technischen Notwendigkeiten. Ob das die kritischen Stimmen besänftigen kann?

Wie steht ihr zum Always-On-Zwang von Payday 3? Ist das ein Grund für euch, vom Kauf abzusehen? Kann euer PC die Systemanforderungen von vornherein stemmen oder müsst ihr nachhelfen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!