Bei PS Plus Essential bekommt ihr im Februar 2025 einen spannungsgeladenen Koop-Shooter kostenlos, bei dem ihr zum Berufskriminellen werdet

In Payday 3 wird fremder Besitz für euch zur Ansichtssache - zumindest, wenn es sich um etwas Wertvolles handelt.

Bei PS Plus Essential bedeutet jeder Monat ein reges Kommen und Gehen. Auch im Februar 2025 könnt ihr euch wieder über einige Spiele-Highlights freuen, die ihr ohne Aufpreis spielen und in eurer Bibliothek sichern könnt. Alle wichtigen Informationen zu den neuen Titeln findet ihr hier.

Ab wann kann ich die PS Plus-Spiele im Februar 2025 herunterladen? Bereits am 4. Februar ist es so weit. Dann könnt ihr die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen. Zu lange warten solltet ihr aber nicht, denn voraussichtlich gibt es ab dem 4. März bereits neue Titel.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Erfahrungsgemäß schaltet Sony die Spiele gegen Mittag frei.

Highlight: Payday 3

16:04 Payday 3 im Nachtest - Video: Wird der Shooter endlich seinem großen Namen gerecht?

Plattform: PS5

PS5 Genre: Koop-Shooter

Koop-Shooter Release: September 2023

In dem Koop-Shooter Payday 3 schlüpft ihr mit bis zu drei Freunden in die Rolle eines maskierten Räubers. Dabei ist es euch überlassen, ob ihr heimlich im Stillen oder lieber laut und mit gnadenloser Waffengewalt vorgeht. Je nachdem, welche Ausrüstung ihr auf euren Raubzügen mitnehmt, gestaltet sich das eine leichter als das andere. In jedem Fall ist jedoch Teamwork gefragt.

Vielen ist Payday 3 vermutlich vor allem durch den vermurksten Release im Gedächtnis geblieben. Serverprobleme, fehlende Features und überschaubare Inhalte trübten anfänglich den Spielspaß zahlreicher Fans.

Viele der Kritikpunkte wurden zwar inzwischen behoben, ganz zufrieden sind die Fans jedoch noch immer nicht. Kritisiert wird zum Beispiel weiterhin der Online-Zwang und die mangelnden Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Dafür wurde kürzlich ein neues Minispiel im Stil von Hotline Miami hinzugefügt, in dem ihr die Kontrolle über einen Zivilisten während eines Raubüberfalls übernehmt.

In dem Video weiter oben erfahrt ihr, wie wir Payday 3 im aktuellen Zustand einschätzen.

Die weiteren Februar-Titel bei PS Plus Essential

Das Highlight haut euch nicht aus den Latschen? Macht nichts, denn Sony fügt noch weitere Gratis-Titel hinzu, von denen euch bestimmt einer gefallen wird:

High On Life

1:52 High on Life: Im abgedrehten Shooter der Rick-and-Morty-Macher sprechen eure Waffen

In dem humorvollen Ego-Shooter High On Life schlüpft ihr die Rolle eines ambitionslosen Arbeitslosen, dessen Planet von Aliens überfallen wird, die sich an den Menschen berauschen wollen. Zusammen mit einer Vielzahl sprechender Waffen werdet ihr nun zu einem gefürchteten intergalaktischen Kopfgeldjäger, um mit euren neuen Fähigkeiten die Welt zu retten. (Verfügbar für PS4 und PS5)

Pac-Man World Re-Pac

Pac-Man World Re-Pac ist ein Remaster des 3D-Plattformer-Klassikers aus der PS2-Ära. Der kleine gelbe Ball kommt an seinem Geburtstag nach Hause und muss feststellen, dass die bösen Geister seine Familie und Freunde entführt haben. Also macht er sich auf zur Geisterinsel, um seine Liebsten zurückzuholen und den Fieslingen eine Lektion zu erteilen. (Verfügbar für PS4 und PS5)

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Neue Spiele kommen, alte Spiele fliegen aus dem Abo raus. Ihr habt nur noch bis zum 3. Februar Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Trotz eines erfolgreichen Starts hat Payday 3 auf Steam mit geringen Spielerzahlen zu kämpfen. Diesen Januar erreichte der Koop-Shooter pro Tag lediglich zwischen 900 und 1.600 Spielern gleichzeitig. Doch es Licht am Horizont: Denn vor knapp einem Jahr waren es nur 400 bis 600 Personen. Seitdem steigen die Spielerzahlen relativ konstant an, wenn auch nur sehr langsam.

Dank der Veröffentlichung der Erweiterungen Houston Outbreak im August 2024 und Fear and Greed im September 2024 gab es sogar Spitzen von 4.700 und 3.800 gleichzeitigen Spielern auf Steam. Die Veröffentlichung in PS Plus gibt Payday 3 nun neue Aufmerksamkeit, was sich auch positiv auf die Nutzung über Steam auswirken kann.