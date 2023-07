»So kaufe ich das nicht« - Der meisterwartete Shooter auf Steam gerät schon vor Release massiv in die Kritik

Habt ihr Angst vor Clowns? Dann solltet ihr Payday 3 nur mit geschlossenen Augen spielen! Oder so …

Platz 6 auf der Liste der meisterwarteten Spiele auf Steam und der sehnlichst erwartete Shooter auf Valves Plattform - eigentlich hat Payday 3 schon einige gute Gründe, um sich als kommender Hit zu präsentieren. Doch jetzt hat sich der Entwickler Starbreeze selbst ein Bein gestellt und damit das Leben schwer gemacht.

Eine einzige Aussage hat gereicht. Danach nahm das Unheil seinen Lauf. Fans sind wütend und verkünden lautstark, dass sie Payday 3 nicht mehr kaufen werden, wenn die Entwickler nicht noch einlenken. Aber worum geht's denn überhaupt? Wir erklären es euch.

Kein Internet? Kein Spiel!

Always On ist in Gaming-Kreisen in etwa so beliebt wie eine Weisheitszahn-OP ohne Betäubung und von einem blinden Känguru durchgeführt. Dennoch wollen oder können die Payday-3-Macher nicht auf den Zwang einer dauerhaften Internetverbindung verzichten.

Wir schreiben können , weil diese Anforderung laut Almir Listo, Global Brand Director bei Starbreeze, technische Gründe habe. Weil man die Unreal Engine 5 nutze und noch dazu Online-Features wie Crossplay und Cross-Progression nutze, müssen die Spieler dauerhaft mit dem Internet verbunden sein, um Payday 3 zocken zu können.

Das sagte Listo vor laufender Kamera (ab Minute 09:15):

Die Fans sind stinksauer

Wie reagieren die von dieser Ankündigung Betroffenen? Ziemlich einstimmig: In verschiedensten Online-Communitys sind die Fans zornig und informieren die Welt darüber, ihre bereits getätigte Vorbestellung zu stornieren.

Auch auf Steam mehrt sich die Kritik. Ein Fan verkündet: Ich werde PD3 nicht mehr kaufen und ich werde auch in Zukunft keine Spiele mehr von eurem Unternehmen kaufen. Ein weiterer Kommentar liest sich wie folgt:

Ich habe genug Hitman gespielt, um zu akzeptieren, dass always online kompletter Müll ist und es keinen Grund dafür gibt, außer man macht ein MMO. Ich leide mit den Leuten, die von der Arbeit nach Hause kommen, nur damit die Server ausfallen oder gewartet werden.

Es gibt aber auch positive Stimmen! So hat ein Fan sich zwar laut eigener Aussage auch zunächst geärgert, dich seiner Vorfreude auf das Spiel kann auch diese Hürde keinen Abbruch tun:

Ich will nicht lügen, ich war auch sauer. Aber ich hatte Zeit, darüber nachzudenken, und bin zu dem Schluss gekommen, dass es mir egal ist, ob es immer online ist oder nicht. Wir haben nichts davon, wenn es immer online ist, aber ich will Payday 3 spielen, weil ich so gehypt bin, also was soll's.

Und wie schaut es bei euch aus? Habt ihr ein Problem mit Always online und liebäugelt ihr nun sogar damit, eure Vorbestellung von Payday 3 zu stornieren? Oder ist es euch ziemlich schnuppe, da ihr eh nie Internetprobleme habt und einfach nur in Ruhe Banken ausrauben wollt? Schreibt uns (und eurem Bewährungshelfer) eure Meinung, wir sind gespannt!