Ihr habt 295 Spiele in der Bibliothek, wisst aber nie, was ihr spielen sollt? Willkommen bei unserer Liste der Neuerscheinungen der Woche vom 20. bis 24. August 2018, die euch hilft, eine Runde 300 daraus zu machen.

Wer schon immer davon geträumt hat, die Karriere eines Formel-1-Piloten nachzuerleben, bekommt in dieser Woche das passende Spiel dafür. F1 2018 erscheint am 24. August und will nicht nur eine Aneinanderreihung von Autorennen sein, sondern mit Features wie Pressefragen das Rennstallleben möglichst detailgetreu simulieren. Natürlich steht im Karrieremodus weiterhin das Rennenfahren an erster Stelle. Aber auch Querelen mit Teammitgliedern spielen eine Rolle, ebenso wie die Frage, ob man sich als bescheidenes Arbeitstier oder großspuriger Angeber inszenieren möchte.

Freunde von Yu Suzukis Erzählkunst erwarten sicher sehnlich die Shenmue 1 & 2 Collection. Das Warten hat diese Woche ein Ende, am 21. August erscheint die Neuauflage auf Steam. Derweil wurde der Release von Shenmue 3 auf 2019 verschoben.

Ebenfalls am 21. August 2018 erscheinen Guacamelee! 2 und Burnout Paradise Remastered. Ersteres ist ein farbenfrohes Koop-Jump&Run, zweiteres die Neuauflage des 2008er Open-World-Rennspiels.

Eine Randnotiz für Coder, die ihre Arbeit gerne vermenschlichen: Am 23. August erscheint mit 7 Billion Humans ein Indiespiel, das euch die Rechenarbeit eines Computers mithilfe von Schwärmen kleiner Menschen erledigen lässt.

Montag, 20. August 2018

----------

Dienstag, 21. August 2018

Mittwoch, 22. August 2018

----------

Donnerstag, 23. August 2018

Freitag, 24. August 2018

