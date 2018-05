Shenmue 3 - Release des Crowdfunding-Titels auf 2019 verschoben

Publisher Deep Silver gab bekannt, dass der Release des Crowdfunding-Erfolgs Shenmue 3 ins Jahr 2019 verlegt wird. Fans müssen sich demnach noch etwas auf die Rückkehr eines wahren Klassikers unter der Federführung von Industrie-Legende Yu Suzuki bei Entwickler Ys Net gedulden.

Damit wurde Shenmue 3 zum zweiten Mal verschoben: Ursprünglich war 2017 geplanter Launch, dann sollte es das Jahr 2018 werden. Nun also 2019, um »die Qualität des Spiels noch weiter zu polieren, um die hohen Standards zu erreichen, die es verdient«.

Yu Suzuki arbeitet für Shenmue 3 an über 100 Charakteren und Quick-Time-Events. Ein erster Trailer sorgte allerdings zunächst für Ernüchterung, zeigte er doch nicht mehr zeitgemäße Grafik, trotz Unreal Engine 4.

Shenmue 3 wurde im Rahmen der Sony-Pressekonferenz zur E3 2015 von Erfinder Suzuki höchstpersönlich vorgestellt, eine Kickstarter-Kampagne sammelte bereits binnen zwei Stunden die erste Million an Spendengeldern. Was die Fans nicht wussten: Sony hatte die Spendensammlung geplant und stieg kurz nach dem kolossalen Erfolg selbst als Publisher ein. Nicht umsonst zeigt sich unser Redakteur Johannes in seiner Kolumne zu Shenmue 3 fuchsteufelswild und fordert, dass Sony das Geld zurückgibt.

Shenmue 3 - Screenshots ansehen