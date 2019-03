Viele wirklich große Releases lassen Anfang März noch auf sich warten. Doch diese Woche erscheint mit Devil May Cry 5 von dem japanischen Entwickler Capcom zumindest die sehnlichst erwartete Hack'nSlay-Fortsetzung rund um den Dämonenjäger Dante. Ebenfalls aus Japan kommt von Square Enix der Survival-Action-Shooter Left Alive, der im Universum der Mechserie Front Mission angesiedelt ist.

Etwas gemächlicher geht es in dem 3D-Adventure The Occupation zu. Darin spielen wir einen Journalisten, der im England der 80er Jahre einer Intrige auf die Spur kommt.

Wer Spaß an Logikrätseln und Puzzles hat, aber auch gerne mit Freunden zusammen spielt, für den könnte Tick Tock: A Tale for Two interessant sein. Das Indie-Spiel kann ausnahmslos zu zweit gelöst werden und spielt in einer bizarren Welt voller Rätsel und mit einer märchenhaften Geschichte.

Bereits gestern erschien außerdem der neue DLC für Assassin's Creed Odyssey mit dem Titel: Das Vermächtnis der ersten Klinge. Darin wird endlich eine Storybrücke zu den anderen Teile der Reihe geschlagen und damit erklärt, wie Kassandra und Alexios zu Altair oder Ezio in Verbindung stehen.

