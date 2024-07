Planet Coaster 2 verschafft euch ab Herbst 2024 Abkühlung.

Zahlreiche Fans haben Jahre darauf gewartet: Jetzt kommt Planet Coaster 2 wirklich! Der Nachfolger zur beliebten Freizeitpark-Simulation von Frontier Developments erscheint sogar früher, als viele wohl vermutet hätten - nämlich noch 2024.

Das sind nicht die einzigen guten Nachrichten aus dem Reveal. Ein großer Fan-Wunsch geht ebenfalls in Erfüllung, denn in Planet Coaster 2 baut ihr nicht nur Achterbahnen, sondern auch Wasserparks. Mit Rutschen, Erlebnisbecken und allem, was eben dazu gehört.

Wir fassen alles Wichtige zusammen. Hier erstmal der spritzige Trailer:

1:14 Planet Coaster 2: Nachfolger der beliebten Freizeitpark-Simulationen angekündigt

Das ist neu in Planet Coaster 2

Wasserparks: Die schon erwähnten Wasserattraktionen sind bis jetzt die größte Neuerung. Aquapark und Achterbahnen lassen sich auch im gleichen Park kombinieren, sodass eure Gäste kopfüber an den Pools vorbeirauschen können.

Bessere Baumöglichkeiten: Schon Planet Coaster bot dank modularem Bauen beeindruckend viel Freiheit. Der Nachfolger will noch einen drauf setzen, sowohl mit neuen vorgefertigten Attraktionen als auch neuen Optionen beim kreativen Selbstbau.

Es gibt offensichtlich gleich viel passende Deko, von Delfinpuppen bis zu Tropenpflanzen.

Besseres Management: Planet Coaster 2 wird eure Verwaltungsmöglichkeiten erweitern. Wie in Planet Zoo gibt es etwa »Heat Maps«, die euch anzeigen, wo es im Park gerade zu Problemen kommt. Außerdem achtet ihr auf Sicherheit, Sauberkeit, ausreichend Sonnenschutz für eure Gäste und und und.

First-Person-Sicht: Ein weiterer Fan-Wunsch geht in Erfüllung, es gibt nun einen richtigen Modus, in dem ihr den Park aus Sicht eines Besuchers durchstreift. In Planet Zoo und Planet Coaster musste man dafür ja bisher tricksen.

Wer gerne mit Maskottchen und Gästen am Pool abhängen möchte, kann das jetzt tun.

Wie schon im Vorgänger gibt’s Sandbox und Franchising als Spielmodi. Außerdem unterstützt Frontier, dass ihr eure selbstgebauten Attraktionen mit anderen teilt. Ihr könnt auch mit Freunden gemeinsam am gleichen Park bauen, allerdings nicht zeitgleich.

Wann erscheint Planet Coaster 2?

Ein genaues Release-Datum steht noch nicht fest, aber es soll schon im Herbst 2024 so weit sein. Die letzten drei Parksimulationen von Frontier erschienen jeweils im November, wir rechnen auch diesmal wieder damit.

Planet Coaster 2 erscheint für PC, PS5 und Xbox X/S – also dürfte es auch technisch einen Sprung nach vorn geben.

Garantiert werden auch wieder jahrelang regelmäßig DLCs erscheinen, wie es sich bei den Frontier-Simulationen eben eingebürgert hat. Beim Vorgänger wurden so zum Beispiel Geisterbahnen und Filmsets nachgeliefert.

Das erste Planet Coaster erschien 2016 und steht bei Steam bei beeindruckenden 91 Prozent positiven Nutzerwertungen. Allerdings gab es durchaus auch Kritik, etwa am wenig fordernden Franchise-Modus und technischen Problemen vor allem bei großen Parks.

Wie gefällt euch die Kombination aus Wasser- und Freizeitpark, die Planet Coaster 2 mitbringt? Auf welche Verbesserungen hofft ihr?