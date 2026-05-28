Wir wissen jetzt, wann Planet Zoo 2 erscheint - und kennen zwei neue Features, die sich Fans seit Jahren wünschen

In Planet Zoo 2 geht's ins kühle Nass und hoch hinaus.

Seitdem Entwickler Frontier Developments schon Ende 2025 zum Geburtstag von Planet Zoo den Nachfolger enthüllte, sind einige Monate ins Land gezogen. Monate, in denen Fans von Planet Zoo 2 träumten, sich über Wünsche austauschten und hofften, dass ein Release vielleicht gar nicht in so weiter Ferne liegt. Und damit sollten sie Recht behalten.

Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober 2026 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Da hören die guten Nachrichten aber noch nicht auf.

Planet Zoo 2 kommt mit Aquarien und Vogelgehegen

Seit gestern, dem 27. Mai 2026, lief ein 24-Stunden-Livestream auf dem offiziellen Youtube-Account von Planet Zoo 2, der schließlich seinen Höhepunkt mit dem Announcement-Trailer erreichte: