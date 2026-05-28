Wir wissen jetzt, wann Planet Zoo 2 erscheint - und kennen zwei neue Features, die sich Fans seit Jahren wünschen

Seitdem Entwickler Frontier Developments schon Ende 2025 zum Geburtstag von Planet Zoo den Nachfolger enthüllte, sind einige Monate ins Land gezogen. Monate, in denen Fans von Planet Zoo 2 träumten, sich über Wünsche austauschten und hofften, dass ein Release vielleicht gar nicht in so weiter Ferne liegt. Und damit sollten sie Recht behalten.
Planet Zoo 2 erscheint am 13. Oktober 2026 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Da hören die guten Nachrichten aber noch nicht auf.
Planet Zoo 2 kommt mit Aquarien und Vogelgehegen
Seit gestern, dem 27. Mai 2026, lief ein 24-Stunden-Livestream auf dem offiziellen Youtube-Account von Planet Zoo 2, der schließlich seinen Höhepunkt mit dem Announcement-Trailer erreichte:
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.