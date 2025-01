»Der Grund, warum ich zur GameStar gekommen bin« - Unsere Redakteurin Steffi spricht über Spiele, die sie für immer geprägt haben

Steffi hat sich vor das Mikrofon gesetzt und über einige für sie sehr wichtige Spiele gesprochen.

Eventuell geht euer PC oder Smartphone kaputt, wenn ihr diesen Artikel lest. Denn überall, wo unsere Redakteurin Steffi auch nur im Entferntesten ihre Finger im Spiel hat, lauert das Technik-Pech. Von plötzlich nicht mehr startenden PCs über Website-Störungen bis hin zu defekter Hardware war schon alles dabei.

Ihr solltet das Risiko aber eingehen. Denn was Steffi in der neuen Folge unseres GameStar-Plus-Podcasts so alles zu erzählen hat, ist nicht nur ungemein spannend, sondern wird von ihr auch noch gewohnt kompetent und eloquent vorgetragen.

Von Löwen, Aliens und inneren Stimmen

Steffis Spezialität sind Indie-Spiele, also all die tollen, keinen Titel, die oft unter dem Radar schwimmen und leider übersehen werden. Wenn ihr also jemals gute Spieletipps abseits der großen Namen braucht, solltet ihr unbedingt mal in einen von Steffis Geheimtipps-Artikeln reinschauen!

Aber genug der Eigenwerbung, lasst uns mit dem Podcast loslegen. In dieser Folge des GameStar Plus-Podcasts erfahrt ihr unter anderem …

… warum Steffi durch einen Konzertbesuch bei der GameStar gelandet ist und was das mit einem Horrorspiel zu tun hat.

… welches Rollenspiel die kleine Steffi schon geliebt hat, bevor sie Videospiele überhaupt cool fand.

… warum Steffi früher gerne mal Löwen und Elefanten gegeneinander hat kämpfen lassen.

… welches Sci-Fi-Epos bei Steffi erst Liebe auf den zweiten Blick war - dann aber umso innigere.