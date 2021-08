Age of Empires 4 rückt immer näher, am 28. Oktober 2021 steht der Release des Echtzeit-Strategiespiels an. Ob es seinem legendären Urahn Age of Empires 2 wirklich gerecht wird, können wir aber immer noch nicht abschließend beurteilen.

Zwar läuft aktuell der geschlossene Betatest, dessen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber nicht darüber reden dürfen. Hinzu kommen die Diskussionen um die Grafik, außerdem hält sich Microsoft bedeckt, was neue Infos angeht - bis jetzt:

Im Rahmen der Gamescom konnte Maurice mit den Age-4-Entwicklern sprechen. Hier hört ihr das gesamte (englische) Interview als Podcast.

Darüber spricht Maurice mit Creative Director Adam Isgreen und Game Director Quinn Duffy:

Woran arbeitet das Age-4-Entwicklerteam aktuell?

Was ist das wichtigste Feedback aus der Closed Beta?

Wie spielen sich die beiden neuen Völker , die Rus und das Heilige Römische Reich?

Warum spielt die Wildnis für die Rus eine so große Rolle?

Welche Funktion braucht einen Button, was läuft automatisch?

Wie gehen Microsoft und Relic mit der Kritik an der Grafik um?

Wer sind die seltsamen Wikinger im Kampagnentrailer?

