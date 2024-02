Age of Empires und Mythology: Was Microsoft dieses Jahr noch für die Strategiespiele plant

Ja, es lebt! Endlich gibt es Gameplay zum Remake des Fan-Lieblings Age of Mythology zu sehen.

Mit einem Livestream feierte Microsoft heute ein erfolgreiches vergangenes Jahr für Age of Empires. 50 Millionen Spielerinnen und Spieler erreicht das Strategie-Franchise mittlerweile. Zur Feier des Tages gab es natürlich auch ein paar Ankündigungen - darunter endlich ein Lebenszeichen von Age of Mythology: Retold.

Die spannendsten Infos haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Age of Mythology: Retold

Endlich bekommen wir mehr vom Remake zu Age of Mythology zu sehen. Nachdem die Neuauflage Ende 2022 angekündigt wurde, war es eine Zeit lang sehr still um Retold. Jetzt meldet sich Microsoft mit neuen Infos zurück.

Die wohl wichtigste Info des Abends vorab: Age of Mythology Retold soll noch 2024 für den PC und die Xbox-Konsolen erscheinen. Es soll auch direkt zu Release im Xbox Game Pass verfügbar sein.

4:32 Age of Mythology: Retold - Endlich ein Lebenszeichen zum Comeback des Strategie-Klassikers

In der Live-Präsentation konnten wir einen ersten Blick auf die drei Einheiten aus dem griechischen Pantheon Medusa, Pegasus und Cerberus erhaschen. Art Director Melinda Rose stellte das neue Design und ein paar überarbeitete Details vor.

Die GameStar darf außerdem exklusiv zwei der spielbaren Götter aus dem Remake enthüllen, die ihr vielleicht auch schon aus dem Original kennt:

Poseidon - Der Gott der Meere Gameplay-Fokus: Kavallerie und Wirtschaft Entscheidet ihr euch für Poseidon als euren Hauptgott, bringt das eine Menge Vorteile für eure Kavallerie. Zum einen gibt er euch eine spezielle Weiterentwicklung »Herr der Pferde«, die die Sichtweite eurer Kavallerie erhöht, zum anderen bekommen alle Kavallerie-, Karavan- und mythische Einheiten einen Boost auf ihre Schnelligkeit. Außerdem bringt Poseidon wirtschaftliche Boni mit. So sind Märkte etwa billiger und Tiere bringen besonders im frühen Spiel mehr Ertrag. Loki - Der Gott der Täuschung und der Gestaltenwandlung Gameplay-Fokus: Mythische Einheiten Der Hauptgott der Wikinger erlaubt euch mit dem Göttlichen Zauber »Spion«, für kurze Zeit zu sehen, was gegnerische Einheiten sehen. Zusammen mit der Weiterentwicklung »Augen im Wald«, die eurer Infanterie dreifache Sichtweite verleiht, könnt ihr so bereits früh im Spiel strategische Pläne schmieden, ohne dass euer Feind etwas davon mitbekommt. Zudem können die menschlichen Einheiten von Loki im Kampf eine zufällige mythische Einheit herbeirufen. Außerdem gibt es noch einen ordentliche Boost auf den Schaden, den ihr verteilt.

Age of Empires 2: Definitive Edition - DLC Victors and Vanquished

Die Definitive Edition von Age of Empires 2 bekommt einen neuen DLC.

Für die Definitive Edition von Age of Empires 2 steht schon in wenigen Wochen der nächste DLC an. Victors and Vanquished erscheint bereits am 14. März 2024 für PC und Xbox-Konsolen und bringt eine neue Singleplayer-Kampagne mit 19 Szenarien. Ihr könnt dabei als Ragnar Lothbrok, Oda Nobunaga, Charlemagne und viele weitere Feldherren in den Kampf ziehen.

Das letzte große Addon Return of Rome erschien letztes Jahr. In unserem Test erklärt Strategie-Experte Reiner Hauser, für wen sich die Inhalte wirklich lohnen und warum das DLC-Konzept nicht ganz aufgeht:

Im Frühling startet Season 7 von Age of Empires 4.

Erst Ende letzten Jahres erschien das große Addon für Age of Empires 4. In unserem Test entpuppt sich Der Aufstieg der Sultane als Vorzeige-DLC – sowohl im Hinblick auf Umfang, als auch auf die Inhalte.

Im Frühling soll nun das nächste große Update für Age of Empires 4 erscheinen, das dann gleichzeitig auch den Start von Season 7 markiert.

Übrigens: Wenn ihr euch jetzt ins Spiel einloggt, gibt es eine kleine Belohnung als Dankeschön geschenkt.

Age of Empires Mobile

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Die TiMi Studio Group (Call of Duty Mobile, Pokemon Unite) und World's Edge bringen die beliebte Strategie-Reihe aufs Handy. Im Showcase von Microsoft gab es nun erste Details zu Age of Empires Mobile zu sehen.

Der offizielle Release soll später im Jahr stattfinden, Spielerinnen und Spieler können sich aber schon jetzt im App Store und bei Google Play vorabregistrieren, um bei den Beta-Tests dabei zu sein.

Der Mobile-Ableger soll beliebte Features und Mechaniken aus dem PC-Vorbild übernehmen. So baut ihr auch hier eure Basen aus und beweist euch in Echtzeit-Kämpfen. Der Multiplayer-Modus bringt außerdem neue Belagerungsschlachten. Auch hier stellt ihr euch Teams aus historischen und mythologischen Anführern wie König Artus, Caesar oder Jeanne d'Arc zusammen und zieht in PvE- und PvP-Schlachten.

Age of Empires im Sale

Falls ihr euch überlegt, eines der Spiele zuzulegen, gibt es noch eine gute Nachrichtig zum Schluss: Bis zum 29. Februar gibt es fast alle Age-of-Empires-Spiele bei Steam, auf der Xbox und im Microsoft Store bis zu 50 Prozent reduziert.