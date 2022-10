Anno 1800 braucht keine Season 5, sondern einen Nachfolger - mit Writing Bull

Link zum Podcast-Inhalt

Die vierte Season von Anno 1800 ist noch nicht mal abgeschlossen - ihr letzter DLC Aufstieg der neuen Welt kommt erst noch -, da fragen uns Leserinnen und Leser schon nach der fünften. Aber braucht Anno 1800 die überhaupt?

Nein, antwortet Daniel »Writing Bull« Blum, der auf seinem Twitch-Kanal bevorzugt Strategiespiele wie Anno 1800 streamt und im Podcast mit Micha und Géraldine über die Zukunft von Anno diskutiert.

Writing Bull geht es dabei weniger um Anno-Müdigkeit - er liebt die Serie und das Schönbauen so sehr wie Géraldine -, sondern darum, dass Anno 1800 an die Grenzen seiner Erweiterbarkeit stößt: Die vielen Neuerungen der bisherigen DLCs brachten zwar neue Lösungswege für Herausforderungen, doch sobald man eine brummende Wirtschaft errichtet hat, schwimmt man trotzdem im Geld. Auch, weil einige dieser Lösungen zu einfach sind (Ja, wir schauen dich an, Speicherstadt!).

Andererseits haben wir viel Lob für die bisherigen Seasons - insbesondere die dritte, die dank Reisezeit und Dächer der Stadt das Endgame von Anno 1800 deutlich herausfordernder gemacht hat. Wobei das zugleich ein Dilemma der DLC-Entwicklung zeigt: Ein komplexeres Endgame ist ja schön und gut - wer eine frische Siedlung anfängt oder Anno 1800 lieber entspannt spielt, hat aber nichts davon. Welche Zielgruppe ist für Ubisoft wichtiger?

Und was könnte eine Season 5 überhaupt noch hinzufügen, wenn Anno 1800 inzwischen ohnehin schon vier Schauplätze mit untereinander verknüpften Produktionsketten umfasst und Season 4 nun außerdem die Neue Welt aufpoliert? Wäre das nicht ein guter Abschluss, um den Deckel draufzumachen?

Eine Lösung für Ubisoft, die wir Endlosspiel-Fans nicht auf dem Schirm haben, wären die Szenarien. Neue Singleplayer-Herausforderungen wären laut Daniel der Ausweg aus der Season-Sackgasse.

Das würde Ubisoft zugleich erlauben, mehr Entwicklungsresourcen auf einen Nachfolger für Anno 1800 zu konzentrieren. Wie der aussehen könnte? Oh, wir hätten da so unsere Theorien, von der Antike über Asien bis in den Weltraum...

