Erst brannte der Toaster, dann lief Doom 2 im Barbie-Zimmer

Im Alter von acht Jahren haben manche Menschen vielleicht Mario gespielt, andere womöglich Pokémon oder (in der Neuzeit) Minecraft. Rae Grimm hat Doom 2: Hell on Earth gespielt. Id Softwares Shooter, den deutsche Behörden anno 1994 nur drei Monate nach Release auf den Index verbannt hatten.

Was Jugendschutzkräfte geschockt aufschnauben lässt, war in Wahrheit ein Glücksfall! Denn Doom 2 hat Rae geprägt, natürlich auch beruflich.

Nachdem sie GamePro als Chefredakteurin geführt hat, trägt sie bei unserer Medienfamilie Webedia inzwischen den Titel Head of Digital Publishing und verantwortet all unsere Websites! Und das sogar (meistens) ohne Kettensäge in den Händen.

Wie es dazu kam, dass sie Doom 2 sogar ihren Barbies vorgezogen hat, bespricht Rae in unserem Koop-Format »Games That Made Me« mit Manuel Fritsch von Insert Moin, der Barbie der deutschen Spiele-Podcasts (weil auch schon sehr alt und beliebt und so).

Eine Hauptrolle in dieser Geschichte spielt Raes Vater, der nicht nur das Spiel selbst beschaffte (bzw. seine neugierige Tochter beim Spielen nicht mehr los wurde), sondern auch die zugehörigen Cheats, damit Rae im Godmode durch die Dämonenhorden wirbeln konnte.

Weil Doom 2 regelrecht perfekt war für Kinder, erfand die achtjährige Rae sogar eigene Spielweisen, zum Beispiel Speedruns! Die Gewalt störte sie überhaupt nicht - im Gegensatz zum schockierenden Prince of Persia!

Und, haltet euch fest, sie schrieb darüber sogar in ihrem Tagebuch - nachdem sie den Toaster in Brand gesteckt hatte:

