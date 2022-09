Victoria 3 wird grandios, aber wird es auch fertig? - mit Steinwallen

Link zum Podcast-Inhalt

Selbst für Paradox-Verhätnisse wird Victoria 3 ein ungewohnt komplexes Spiel und noch dazu eines, das ganz andere Schwerpunkte setzt als beispielsweise Hearts of Iron 4 oder Stellaris. Denn Kriege spielen in Victoria 3 eine Nebenrolle, der Fokus liegt auf wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Fortschritt, für den ihr komplex verzahnte Spielsysteme meistern müsst: Rohstoffproduktion und -weiterverarbeitung, Handel, Innenpolitik und so weiter.

Was daran so viel Spaß macht, dass uns Paradox mit der Brechstange von einer Preview-Version von Victoria 3 lösen musste, darüber spricht Michael »Großherzog« Graf im Podcast mit zwei Experten:

unserem Paradox-Experten Reiner Hauser , der nach über 2.500 Spielstunden in Europa Universalis 4 dessen Menüs im Schlaf bedienen kann und für GameStar Plus bereits eine ausführlichen Preview über Victoria 3 verfasst hat.

, der nach über 2.500 Spielstunden in Europa Universalis 4 dessen Menüs im Schlaf bedienen kann und für GameStar Plus bereits eine ausführlichen Preview über Victoria 3 verfasst hat. und Steinwallen, der auf Twitch und Youtube bevorzugt historische Strategiespiele bestreitet und in seinem Let's Play von Crusader Kings 3 gerade Iberien erobert... als provencalischer Nudist.

Gemeinsam sprechen wir über die Faszination von Victoria 3, aber auch über die Dinge, die uns noch missfallen - etwa die diplomatischen Aussetzer der KI-Nationen und die einschläfernde Kriegsführung. Generell würden wir uns an einigen Stellen mehr Feinschliff wünschen - beispielsweise eroberte Michas kleines Großherzogtum Baden das gesamte Belgien mit einem Kniff, der eigentlich unmöglich sein sollte.

Wieviel Paradox bis zum Release von Victoria 3 am 25. Oktober noch schleifen kann, bleibt abzuwarten. Einige Probleme sind demnach schon gelöst (etwa französische Landungsunternehmen in Ostpreußen), andere würden tiefere Eingriffe in die Spielmechanik erfordern, die wohl nicht mehr möglich sind.

Entscheidend für Victoria 3 wird zudem das Balancing. Nach allem, was wir in den Preview-Fassung gesehen haben, glauben wir, dass Victoria 3 schon zum Release viel Spaß machen wird, auf Paradox aber auch noch viel Nacharbeit zukommt.

Das Gute daran ist, dass diese Nacharbeit auch stattfindet, Paradox ist bekannt dafür, Spiele auch nach Release jahrelang weiter zu verfeinern (außer Imperator: Rome, schnüff). Auf der PDXCon, der Paradox-Hausmesse, konnte Reiner mit den Entwicklern sogar schon über mögliche DLC-Pläne für Victoria 3 plaudern.

Und nicht nur das, Reiner und Steinwallen bringen von der PDXCon auch Neuigkeiten zu Crusader Kings 3 und Stellaris mit. Denn Paradox hat sich eine KI-Offensive auf die Fahnen geschrieben, die unsere Gegner in beiden Titeln endlich zurechnungsfähiger machen sollen...

