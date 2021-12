Eigener Podcast: »Was spielst du so?« ist erwachsen geworden und nun ein eigener Podcast, kein Teil des »alten« GameStar-Podcasts mehr. Unten findet ihr alle Links, wo ihr »Was spielst du so?« abonnieren könnt.

Ihr habt absolut keine Ahnung, was ihr über Weihnachten spielen sollt? Verzagt nicht, denn wir wären ja nicht Spieleredakteure geworden, wenn wir nicht zahlreiche spannende Tipps im Ärmel hätten!

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen, über die wir sonst nicht schreiben und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute zu Gast ist Kollege und Shooter-Veteran Philipp Elsner, der nicht gedacht hätte, dass ihn Weltraum-Zwerge in Deep Rock Galactic so begeistern würden. Aber es gab sogar so viel Spannendes zu erzählen, dass wir dieses Mal 4 Minuten Überlänge haben - voll gefüllt mit Begeisterung! Viel Spaß beim Hören der neuen Folge »Was spielst du so?«

Wenn ihr Feedback und Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns in den Kommentaren! Wir freuen uns auf eure Meinung. Phils begeisterte Kolumne dazu, warum ihr jetzt unbedingt Deep Rock Galactic anfangen solltet, findet ihr übrigens hier.

