»For Liberty, Democracy, Rock and Stone« - Zwischen Helldivers 2 und einem anderen Koop-Hit entsteht ein brüderliches Bündnis

Viele Helldiver wünschen sich ein Crossover mit einem sehr ähnlichen Koop-Shooter: Deep Rock Galactic!

Im galaktischen Kampf um Ressourcen und Freiheit finden gerade zwei Spiele-Communitys zusammen: Fans von Deep Rock Galactic (DRG) und Helldivers 2 vollziehen gerade in den sozialen Medien den virtuellen Schulterschluss und verbinden dabei sogar die Schlachtrufe beider Spiele.

»Das ist unbestreitbarer Kanon«

Das Bündnis der beiden Fan-Gruppen ist zum Beispiel auf Reddit gut zu beobachten, wo ein Artwork die beiden Spiele miteinander verbindet.

Ein Helldiver und ein Zwerg aus DRG stehen gemeinsam auf dem Schlachtfeld und schließen trotz ihrer Unterschiede eine Freundschaft:

Die Stimmung im Thread könnte harmonischer kaum sein: Innerhalb weniger Stunden kommen tausende Upvotes zusammen, Schlachtrufe werden ausgetauscht und Crossover-Theorien geschmiedet:

Deep Rock Galactic liefert die Erze und Rohmaterialien für die Kriegsmaschinerie der Super-Erde. Zwerge sind die entfernten Verwandten der Menschen. Das ist unbestreitbarer Kanon und nichts wird mich davon abbringen. TekkamanAce

Wir könnten jetzt gerade wirklich ein paar erfahrene Zwerge an der östlichen Front [im galaktischen Feldzug von Helldivers 2] brauchen. Black_Mammoth

In meinem Kopf sind es die DRG-Zwerge, die wir bei den Suchmissionen nach Erzen [in Helldivers 2] beschützen müssen. Rock and Stone, Brothers! Jakenbaking

For Liberty, for Democracy, for Rock and Stone!!! pikinchikin

Viele Gemeinsamkeiten

Ob die beiden Entwicklerstudios wirklich eine Zusammenarbeit planen, ist nicht bekannt - der Bedarf wäre aber offensichtlich vorhanden. Der Fan-Zusammenschluss ist natürlich kein Zufall, beide Spiele sind sich in Sachen Setting und Ausrichtung sehr ähnlich.

In den jeweiligen Titeln sind wir zu viert im Koop unterwegs, müssen Scharen von ekligen Alien-Käfern abwehren, bestimmte Ziele erfüllen und am Ende der Mission lebendig von einem lebensfeindlichen Planeten entkommen.

Außerdem setzen sowohl Helldivers 2 als auch Deep Rock Galactic auf zufallsgenerierte Level-Umgebungen und ein Raumschiff-Hauptquartier, wo man Upgrades kaufen kann.

Während Deep Rock Galactic bereits 2020 erschien und seitdem um zahlreiche Updates gewachsen ist, steht Helldivers 2 noch am Anfang seiner Reise. Laut Entwickler gibt es nach dem Mega-Erfolg auf Steam große Pläne für neuen Content.