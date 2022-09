Ein mutiges Brettspiel liefert Heiko etwas, das er in Computerspielen häufig vermisst

Herzlich willkommen in einem außergewöhnlichen Podcast voller Irrungen und Wirrungen. Wann ist eigentlich »heute«, in welcher Paralleldimension befinden wir uns und ist das vielleicht alles nur ein Traum?

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute hat unser Chefredakteur persönlich sein aktuelles Lieblingsspiel mitgebracht. Das ist aber nicht etwa ein Rollenspiel oder die neuste Rennsimulation - es ist ein Brettspiel, in das Heiko bereits viele Stunden seines Lebens investiert hat und es immer noch nicht durchspielen konnte. Was Etherfields so einzigartig macht und warum sich moderne Videospiele eine große Scheibe von dem Traumwelten-Brettspiel abschneiden sollten - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Wenn ihr mehr über Etherfields erfahren wollt, findet ihr alle Einzelheiten auf der offiziellen Website. Dort lest ihr auch, wenn das Brettspiel es in den normalen Handel schaffen sollte. Noch mehr Brettspielempfehlungen gefällig? Dann lest gerne mal in Fabianos Review zum offiziellen Anno-Brettspiel rein:

