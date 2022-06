Link zum Podcast-Inhalt

Was ist eigentlich der größte Kritikpunkt aus Die Sims 4? Nein, wir meinen nicht die fehlenden Pools zu Beginn. Oder die undurchsichtige Addon-Politik. Wir denken an die Tatsache, dass Kleinkinder und Kinder in der Lebenssimulation manchmal nur wie Dekoration statt wie echte Menschen wirken. Und dabei ist es doch genau unsere Kindheit und Jugend, auf die wir heute so nostalgisch zurückblicken. Die uns prägt in unseren Beziehungen, unseren Ansichten und nicht zuletzt in unserer Liebe für Videospiele.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Growing Up ist eine einzigartige Mischung aus Lebenssimulation, Rollenspiel und Visual Novel - in der wir unseren eigenen Charakter vom Baby-Alter bis zum 18. Geburtstag begleiten. Unsere Head of Digital Publishing (aka die Königin von GameStar, GamePro und MeinMMO) Rae findet diesen Mix grandios. Wie genau das funktioniert und warum Raes virtuelle Eltern gerne möchten, dass sie öfter mal drinnen am Computer spielt - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

