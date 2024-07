The Boys: Die überraschenden Superkräfte einer Schlüsselfigur haben eine erschütternde Bedeutung

Hughie musste in der neuesten Folge von The Boys eine schwere Entscheidung treffen. Bildquelle: Amazon

In Staffel 4, Folge 5 Die Gefahren des Landlebens von The Boys gab es viel Klamauk, inklusive tödlicher Bauernhoftiere und Seitenhieben gegen das Marvel Cinematic Universe. Doch eine Szene hat vielen Zuschauern die Sprache verschlagen.

Worum genau es geht? Seid ab dieser Stelle vor expliziten Story-Spoilern gewarnt!

Die traurige Wahrheit hinter Hughie Seniors Superkraft

Hughies Vater (Simon Pegg) erwacht, nachdem ihm seine Frau Compound V injiziert hatte - und verwandelt das Krankenhaus anschließend in ein blutiges Schlachtfeld.

Die Szene, in der sein Sohn Hughie (Jack Quaid) ihn schließlich erlösen muss, gehört zu den tragischsten Momenten der Serie. Doch die Erklärung von Showrunner Eric Kripke über die Symbolik hinter der tödlichen Superkraft verleiht dieser Szene eine noch tiefere Bedeutung.

Eric Kripke, der kreative Kopf hinter der Serie, erklärte gegenüber Variety, dass die Superkraft von Hughies Vater nicht zufällig gewählt wurde.

Hughie Senior wurde die Fähigkeit verliehen, sich zu entmaterialisieren und durch Wände zu gehen, was eine direkte Metapher für seine gefühlte Unsichtbarkeit in der Beziehung zu seiner Frau Daphne (Rosemarie DeWitt) darstellt.

Hughie Senior wird in The Boys nur für kurze Zeit zum Supe. Bildquelle: Amazon

Der Vater sagt in der Serie zu ihr: Du hast mich angesehen, als wäre ich unsichtbar - und genau dieses Gefühl, einfach nicht gesehen zu werden, manifestiert sich laut Kripke in seiner Superkraft. Die ohnehin tragische Szene, in der der verwirrte Senior versehentlich mehrere Unschuldige in den Tod reißt, wird dadurch noch emotionaler.

The Boys-Chef erklärt, wie Superkräfte entstehen

Diese Verbindung zwischen der Psyche und den Kräften einer Figur zieht sich wie ein roter Faden durch die Serie und ermöglicht tiefe, wenn auch oft düstere Einblicke in die Charaktere. Allerdings spielt auch die Genetik bei der Vererbung von Superkräften eine Rolle.

Kripke nennt als Beispiel, dass Hughies Fähigkeit zu teleportieren und die Fähigkeit seines Vaters in der gleichen Liga spielen und Ergebnis der genetischen Veranlagung der Charaktere sind. Ganz ähnlich sieht es bei Homelander und seinem Sohn Ryan aus, die exakt dieselben Kräfte haben.

Es gibt aber auch Beispiele wie Victoria Neuman und ihre Tochter Zoe. Während Neuman mit der Kraft ihrer Gedanken die Köpfe ihrer Feinde explodieren lässt, kann ihr Tochter gefährliche Tentakel aus ihrem Mund schießen lassen.