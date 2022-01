Eigener Podcast: »Was spielst du so?« ist erwachsen geworden und nun ein eigener Podcast, kein Teil des »alten« GameStar-Podcasts mehr. Unten findet ihr alle Links, wo ihr »Was spielst du so?« abonnieren könnt.

Es gibt ja große Spielreihen, die einfach jahrelang an einem vorbeigehen. Und manchmal braucht es den beherzten Rat eines Kollegen, um unsere Meinung zu ändern, sodass wir uns doch noch in eine bisher ignorierte Perle verlieben.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heute zu Gast ist Dimi, der nicht genug vom Multiplayer aus Halo Infinite kriegen kann und findet, dass der in vielen Punkten besser ist als bei CoD und Co. Warum, erfahrt ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

