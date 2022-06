Ausnahmen bestätigen ja angeblich die Regel. Und wenn es eine Regel gibt, an der unser Chefredakteur Heiko festhält, dann diese: Horrorspiele sind für ihn furchtbar und machen keinen Spaß. Umso überraschter war Heiko, als ein außergewöhnliches Spiel plötzlich sein Herz erobern konnte - trotz oder gerade wegen seines Horrors.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Heiko kann nicht aufhören, Inscryption zu loben - ebenso wie 65.000 Steam-Nutzer, die dem Kleinod hoffnungslos verfallen sind. Und dabei drückt das Spiel erstmal nur einen einzigen Knopf für Heiko, denn an der Oberfläche ist es ein spaßiger Deckbuilder. Was aber tatsächlich hinter dem Werk der Macher von Pony Island steckt und warum Heiko es liebt, in einem einzigen Albtraum gefangen zu sein - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Mehr über Inscryption könnt ihr auch in unserem spoilerfreien Test nachlesen - der unseren Tester an den Rand der Verzweiflung getrieben hat:

17 14 Im Test Wenn ihr Inscryption »durchgespielt« habt, geht der Psychotrip erst los

