Normalerweile dominieren ja die großen AAA-Titel die aktuellen Steam Charts. Und auch diese Woche überstrahlen Titel wie Back 4 Blood und New World alles - da könnte einem fast entgehen, dass auf Platz 4 ein völlig unbekanntes und sehr mysteriöses Spiel mit Namen Inscryption sitzt. Und hinter dem steckt sehr viel mehr, als es den Anschein hat.

Was steckt hinter Inscryption?

Auf den ersten Blick präsentiert sich Inscryption als düsteres Karten-Roguelike - aber das ist es nicht. Wir wollen an der Stelle nicht zu viel verraten, außer dass Inscryption von den Machern von Pony Island stammt. Vielleicht könnt ihr euch anhand dessen ja ein Bild machen, in welche Richtung sich dieses Spiel bewegen könnte. Als kleine Auffrischung hier nochmal unser Test:

11 1 Mehr zum Thema Pony Island im Test - Des Teufels Spiel

Die Steam-Bewertungen stehen derzeit bei »Äußerst positiv« und die Rezensionen überschlagen sich vor Begeisterung.

Einfach ... ehrlich das Spiel des Jahres 2021. KittEnby

Geht blind in das Spiel und seid bereit, dass eure Erwartungen auf den Kopf gestellt werden. skelechicken

Einen grundsätzlichen Eindruck von der Stimmung könnt ihr euch im düsteren Trailer verschaffen, der perfekt zu einem gruseligen Halloween-Abend passt:

Was passiert sonst noch in den Steam Charts?

Back 4 Blood bleibt weiter an der Spitze, der Strategie-Hit The Riftbreaker hält sich auf Platz 6 und zahlreiche Vorbestellungen für Forza Horizon 5 und Football Manager 2022 trudeln ein. Der siebte Teil des JRPGs Sword and Fairy ist erschienen und schafft es auf Platz 7.

Steam Verkaufs-Charts vom 18. bis 24. Oktober 2021

Diese Liste basiert auf den Verkäufen der vergangenen Woche, dabei geht es nicht um die Anzahl, sondern den generierten Umsatz. Valve aktualisiert und veröffentlicht sie jede Woche via XML-Feed.