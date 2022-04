Fabiano bringt ihr normalerweise sehr wahrscheinlich mit Oldschool-Rollenspielen und Strategie in Verbindung. Aber er hat eine geheime Spiele-Leidenschaft, die in Sachen Story ein absolutes Meisterwerk für ihn ist.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Warum Fabiano sich ständig über den Survival-Klassiker Silent Hill 2 aufregt und es trotzdem vergöttert, was die Story so clever für ihn macht und welche Abenteuer er und Géraldine beim gemeinsamen Spiele erlebt haben - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

