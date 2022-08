Es gibt Dinge, die wir regelmäßig vergessen. Unsere Hausschlüssel. Sonnencreme aufzutragen. Dass das MMO Star Wars: The Old Republic tatsächlich von den Rollenspiel-Experten von Bioware stammt. Und dass es sich deswegen eigentlich mehr nach Mass Effect anfühlt als nach World of Warcarft.

In diesem 15-Minuten-Podcast reden wir jede Woche über unsere persönlichen Lieblingsspiele, von denen wir aktuell nicht genug kriegen und die wir euch unbedingt empfehlen wollen.

Kollegin Gloria ist absolute Expertin für gute Spiele-Storys und MMOs und MMORPGs jeglicher Art. Vor allem der eigentlich schon alte Schinken SWTOR hat es ihr nach all den Jahren immer noch angetan, denn es bietet ihr einen grandiosen Roleplay-Spielplatz. Wie das funktioniert und warum SWTOR trotzdem nicht perfekt ist - das hört ihr in der neuen Folge »Was spielst du so?«

Wenn ihr euch noch genauer für SWTOR, aber auch WoW, Final Fantasy 14, ESO und Co. interessiert, dann schaut doch mal hier rein. In unserem großen MMO-Vergleich zeigen wir euch, wie sich die Online-Rollenspiele wirklich unterscheiden:

