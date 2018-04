Die populäre Anime-Serie Pokémon nach der gleichnamigen erfolgreichen Spielereihe von Nintendo gibt es bereits seit dem Jahr 1997 und läuft bis heute erfolgreich auch im deutschen Fernsehen. Nun erklimmt die TV-Serie einen beeindruckenden Meilenstein: In Japan wird in Kürze die 1.000 Folge gezeigt.

Selbst die beliebte US-Trickserie Die Simpsons mit 29 Staffeln und über 600 Folgen kommt noch nicht annähernd an die stolze Anzahl von 1.000 Folgen heran, obwohl sie einige Jahre früher auf Sendung ging.

20 Jahre Pokémon: Spielereihe und Anime

Und auch nach 20 Jahren ist ein Ende für alle Pokémon-Fans noch lange nicht in Sicht: Neben der erfolgreichen Spielreihe von Nintendo mit dem letzten Verkaufsschlager Pokémon Go und der Anime-Serie mit über 21 Staffeln, gibt es auch zahlreiche Anime-Filme mit den Taschenmonstern, die teilweise auch in den Kinos liefen. Zuletzt erschient der Film »Pokémon - Der Film: Du bist dran!« aus dem Jahr 2017.

Doch eins gibt es nach all den Jahren bisher noch nicht: Ein Pokémon-Realfilm. Das soll sich nun ändern: Derzeit entsteht in einer erstmaligen Zusammenarbeit mit Nintendo und Hollywood ein erster Realfilm namens Detective Pikachu.

Meisterdetektiv Pikachu - Screenshots ansehen

Detective Pikachu: Erster Realfilm kommt ins Kino

Der Kinofilm Detective Pikachu mit Deadpool-Star Ryan Reynolds basiert auf dem gleichnamigen japanischen Nintendo 3DS-Spiel, das passend zum Kinofilm endlich auch außerhalb Japans erscheint.

Im Film übernimmt Detective Pikachu im Stil von Sherlock Holmes einen kniffligen Fall, den es so ähnlich auch im Spiel gibt. Der Vater des jungen Tim wurde entführt. Gemeinsam mit Tim geht das Pokemon den ersten Hinweisen über den Verbleib des Vaters nach. Unterstützt werden sie von einer jungen Journalistin. Zusätzlich sollen auch ein paar bekannte Taschenmonster eine Auftritt erhalten.

Der Kinofilm Detective Pikachu kommt am 10. Mai 2019 in die US-Kinos. Ein deutscher Release-Termin steht noch nicht fest.

Dafür ist das 3DS-Spiel Meisterdetektiv Pikachu bereits seit dem 23. März 2018 erhältlich.

Mehr dazu auf GamePro: 3DS-Spiel Meisterdetektiv Pikachu im Test