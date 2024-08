Millionen Pokémon-Fans kennen ihre Stimme: Misty-Sprecherin Rachael Lillis mit 55 Jahren verstorben

Auf Wiedersehen Misty. Rachael Lillis, die englische Stimme der Pokémon-Figur ist mit 55 Jahren verstorben. Bild: The Pokémon Company.

Synchronsprecher agieren meist hinter den Kulissen, nur wenige Zuschauer kennen je ihr Gesicht. Denn das, wofür sie bekannt sind, sind ihre Stimmen. Eine Stimme die weltweit wohl Millionen Fans kennen dürften, ist nun für immer verstummt.

Rachael Lillis, die englische Sprecherin von Anime-Figuren wie Misty and Jessie aus Pokémon ist am vergangenen Samstag einem Krebsleiden erlegen.

Große Liebe für Anime

Geboren wurde Lillis 1969 in Niagara Falls im US-Bundestaat New York. Nach ihrem Schulabschluss studierte die Amerikanerin Schauspiel in Boston und New York City und nahm erste Theater und Synchronrollen an.

Ihre wohl bekanntesten Rollen dürften die englischen Stimmen der Pokémon-Figuren Misty and Jessie sein. Laut der Filmdatenbank IMDB lieh sie den beiden zwischen 1997 und 2015 in 423 Episoden ihre Stimme - eine beachtliche Zahl. 2019 war sie auch als Jigglypuff im Film Detective Pikachu zu hören.

Doch auch abseits des Pokémon-Franchise stand Rachael Lillis für viele Animeproduktionen vor dem Mikrofon; unter anderem für Berserk, Mobile Suit Gundam Unicorn, Your Lie in April und Fate/stay night: Unlimited Blade Works. Ihre letzte größere Anime-Rolle war die der Cocco aus Hunter x Hunter im Jahr 2019.

Im Mai diesen Jahres war bei Lillis Brustkrebs diagnostiziert worden, sie lebte daher zuletzt in einem Pflegeheim in Los Angeles. Am vergangenen Samstag erlag die Synchronsprecherin schließlich dem Kampf gegen die Krankheit.

Trauer in der Pokémon-Gemeinde

Ihre Kollegin Veronica Taylor, die im englischen Dub Pokémon-Hauptcharakter Ash Ketchum spricht, schrieb in einem Statement auf Twitter:

Ich hatte das Glück, Rachael als Freundin zu kennen. Ihre Freundlichkeit und ihr Mitgefühl waren unbegrenzt, sogar bis zum Ende. Rachael war ein außergewöhnliches Talent, ein helles Licht, das durch ihre Stimme leuchtete, egal ob sie sprach oder sang. Wir alle kennen Rachael Lillis aus den vielen wunderbaren Rollen, die sie gespielt hat. Sie hat unsere Samstagvormittage und die Zeit vor und nach der Schule mit ihrer wunderschönen Stimme, ihrem hervorragenden komödiantischen Gespür und ihren bemerkenswerten schauspielerischen Fähigkeiten erfüllt. Veronica Taylor

Die Pokémon Company, die die Rechte an der japanischen Marke verwaltet, teilte in einer öffentlichen Stellungnahme mit:

Wir sind zutiefst betroffen vom Tod von Rachael Lillis. Ihre Leistung [in Pokémon] wird von den vielen Fans, die mit den Charakteren aufgewachsen sind, die sie mit ihrem besonderen Talent zum Leben erweckt hat, in Ehren gehalten werden. Sie wird noch vielen Generationen in Erinnerung bleiben, und wir werden sie immer in unseren Herzen tragen.

Den Rest des Geldes, das Fans vor Lillis Tod an eine Crowdfunding-Kampagne zur Deckung ihrer Behandlungskosten gespendet hatten, will ihre Familie nun unter anderem in die Krebsforschung investieren.

Habt ihr die englische Synchronfassung von Pokémon geschaut? Schreibt uns eure Erinnerungen an Rachael Lillis gerne in die Kommentare!