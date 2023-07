Karpador ist harmlos, die Themen im Pokémon Forum eher nicht.

Diese Woche hat Nintendo ein offizielles Pokémon-Forum gestartet, sehr zur Freude vieler Fans. Nur Nintendo selbst dürfte mit dem Launch alles andere als glücklich sein, denn schon kurz nach dem Start wurde die neue Community von Trollen und Witzbolden geflutet, sodass die Moderatoren den Ban Hammer schwingen mussten.

Pokémon-Fans benehmen sich wie Axt im Walde

Eigentlich sollten Fans des beliebten Franchise sich im neuen Forum lediglich über Pokémon diskutieren. Was ist euer Lieblings-Pokémon? , Welches ist euer Lieblingsspiel? , Welches Pokémon ist das Stärkste? - solche Sachen halt.

Doch Nintendo hat wohl ein wenig zu viel Vertrauen in seine Fans gesteckt. Statt über ihr Lieblings-Pokémon haben diese nämlich lieber darüber geredet, mit welchem Pokémon sie am liebsten mal ... Liebe machen würden. Da hat Nintendo wohl nichts aus Elefanten-Mario gelernt.

Ob es sich bei den Usern um Trolle oder übereifrige Fans gehandelt hatte, wissen wir natürlich nicht. Aber wir haben für euch mal eine erlesene Auswahl der besten Themen herausgesucht:

Welches Pokémon kann am besten einen Hyundai 25L-7 Gabelstapler bedienen?

Wie kann ich Fruyal besiegen, wenn mich ihre Füße ständig ablenken?

Du bist in einem kalten Raum und zwischen Volo und Grusha eingequetscht ...

Tentantel ist homophob

Welches Mädchen in Pokémon ist am kitzeligsten?

Welches Pokémon könnte man am besten als Toilette benutzen?

Welches Pokémon hat 9/11 verursacht?

Auf Twitter finden sich noch viele weitere Beispiele für den Humor, der im Pokémon-Forum die Runde gemacht hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Aktuell scheint sich die Lage nach dem fragwürdigen Start der neuen Community wieder etwas beruhigt zu haben. Nachdem die Moderatoren lange Zeit geschlafen hatten, griffen sie hart durch und entfernten unangemessene Inhalte. Falls ihr Pokémon-begeisterte Kinder habt, solltet ihr ihnen aber vielleicht besser nicht verraten, dass es da gerade ein neues Forum gibt.