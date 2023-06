Gratis Pokémon-Rivale: Temtem Showdown bietet kurzweiliges Gameplay ohne Sammelfrust

Temtem: Showdown ist die kostenlose Kampf-Variante des MMOs Temtem.

Stellt euch vor, ihr schält einen Pfirsich: Nicht nur die Schale, sondern auch einiges vom Inneren fällt eurem Messer zum Opfer. Zurück bleibt nur der Kern. Voila: Wir haben Temtem: Showdown. Bei dem kürzlich veröffentlichten Titel rund um kleine, miteinander kämpfende Monster handelt es sich nämlich um ein eingedampftes Spin-Off des großen MMO-Bruders Temtem. Ihr müsst weder dafür zahlen, noch das Hauptspiel besitzen. Showdown ist ein Standalone und gratis.

0:52 Temtem Showdown: Kostenloses Kampf-Spinoff vom Steam-Hit zeigt flotte Monsterfights

Dergroße Bruder Temtem begeistert seit seinem Early-Access Start Tausende und hat auch in unserem EA-Review sehr gut abgeschnitten. Inzwischen ist der Titel auch regulär erschienen und rund 84 Prozent aller 30.000 Nutzer-Rezensionen bei Steam fallen positiv aus.

Was ist Temtem: Showdown?

Ihr erhaltet hier kostenlos die Kreaturenkämpfe aus Temtem. Alles, was es sonst im Hauptspiel zu tun gibt, entfällt. Ihr fangt könnt keine Kreaturen und könnt nicht in der Welt herumlaufen. Ob dies nun ein Vor- oder Nachteil in euren Augen ist, bleibt wohl jedem selbst überlassen.

Wer schlicht einige flotte Pokémon-artige Kreaturen-Battles abhalten möchte, ist hier an der richtigen Adresse. Es geht nur um das Zusammenstellen von Temtem-Teams und das Austragen von spannenden 2vs2-Duellen mit anderen Spielern.

Der Titel bietet abseits von Trainings-Kämpfen (gegen zufällig ausgewählte oder selbst festgelegte menschliche Gegner) auch Ranglisten, auf denen ihr euch empor siegen könnt.

1:45 Pokemon-Rivale auf Steam erreicht finalen Release: Temtem feiert Version 1.0

Entwickler Crema verspricht, mit regelmäßigen Updates für Abwechslung zu sorgen. Alle paar Monate werde zudem eine neue Saison starten, die neue Elemente einführt.

Taschen-Kontrolle! Wie viele kleine, unschuldige, aber dann doch mitunter arg bissige Biester habt ihr in euren Rucksäcken versteckt? Seid ihr Fans von Pokémon oder Temtem, oder sogar von beidem? Haltet ihr das Spinoff des MMOs für einen guten Einstiegspunkt für Neulinge oder geht da doch schmerzlich viel vom eigenen Gameplay des Titels verloren? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken dahinter gern in die Kommentare!