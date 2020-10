Portal 2 von 2011 gilt als eines der besten Rätselspiele aller Zeiten. Es hat seine begeisterte Fangemeinde, inspirierte zahllose Memes und übte großen Einfluss auf neuere Titel wie das 2019er Puzzlespiel Subliminal.

Da dürften sich Fans auf eine neue Mod freuen, die das Gameplay des jungen Klassikers auf besondere Weise erweitert. In Portal Reloaded löst ihr 25 neue Rätsel in einem eigens erschaffenen Bereich der Aperture-Forschungseinrichtung. Dafür müsst ihr ein drittes Portal verwenden, dass euch durch die Zeit reisen lässt.

Kommt ihr noch mit?

Es klingt erstmal nicht allzu durchgedreht: Die Mod Portal Reloaded führt ein grünes Portal ein. Da euch dieses Portal aber - anders als die beiden anderen - nicht im Raum, sondern in der Zeit bewegt, wird es verdammt kompliziert. Wie sehr, das lässt schon der Trailer von Portal Reloaded vermuten:

Euch steht also neben den bekannten blauen und roten Portalen, die euch durch den Raum bewegen, auch ein neues Zeitportal zur Verfügung. Das schickt euch übrigens 20 Jahre in die Zukunft, in der die Forschungseinrichtung sichtbar unter dem Zahn der Zeit gelitten hat.

Modder Jannis Brinkmann erklärt auf ModDB, dass die Level eigens für die Raum-Zeit-Rätsel designt wurden. Ihr seid also darauf angewiesen, von dem Zeitportal Gebrauch zu machen, um die Mod durchzuspielen.

Laut Entwickler richtet sich die Mod explizit an Veteranen von Portal 2, »die mit den Konzepten der Hauptreihe vertraut sind und ihren Horizont erweitern wollen«.

Release noch ein Weilchen hin

Eine eigene Website für Portal Reloaded existiert bereits. Es dauert allerdings noch, bis ihr selbst Hand anlegen dürft. Am 19. April 2021 soll Portal Reloaded auf Steam erscheinen - Besitzer von Portal 2 können die Mod dann kostenlos herunterladen und spielen.