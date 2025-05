Auf Prime Video gibt’s im Juni eine actionreiche Reacher-Alternative, die von Fans jetzt schon gefeiert wird

Das letzte was ein Dämon sieht, der sich mit den Winchester-Brüdern anlegt. Bildquelle: Amazon Prime Video.

Der Versandriese Amazon hat bekannt gegeben, welche neuen Filme und Serien euch im Juni 2025 auf dem hauseigenen Streamingdienst Prime Video erwarten. Eines sei gesagt: Es wird ein absolutes Action-Fest.

Nicht nur erscheinen passend zum neuen Kinofilm die ersten sechs Mission-Impossible-Teile im Abo, mit Countdown wurde auch eine waschechte Alternative für Reacher-Fans angekündigt. Der erste Trailer versetzt das Internet bereits in Ekstase - nicht zuletzt wegen der Besetzung.

Wir verraten euch, was es mit der Serie auf sich hat. Eine Liste mit allen Neuzugängen auf Prime Video findet ihr auf der nächsten Seite oder über die Schnellzuweisung weiter unten.

Schnellzuweisung:

Highlight: Countdown - Staffel 1

Genre : Action/Thriller

: Action/Thriller Creator : Derek Haas

: Derek Haas Cast : Jensen Ackles, Jessica Camacho und Eric Dane

: Jensen Ackles, Jessica Camacho und Eric Dane Auf Amazon Prime Video ab: 25. Juni 2025

Darum geht's: Nachdem ein Mitarbeiter der Homeland Security am helllichten Tag einem grausamen Mord zum Opfer fällt, wird eine geheime Taskforce aus verschiedenen Ermittlerinnen und Ermittlern unterschiedlicher US-amerikanischer Strafverfolgungsbehörden zusammengestellt. Einer der Beteiligten ist der LAPD-Detective Mark Meachum (Jensen Ackles).

Nach einiger Zeit wird klar, dass es das zusammengewürfelte Team mit einer gefährlichen und tief verwurzelten Verschwörung zu tun hat, an der die Leben von Millionen unschuldiger Menschen hängt. Ein pulstreibender Wettlauf gegen die Zeit entbrennt.

Countdown Staffel 1 umfasst 13 Episoden und erscheint am 25. Juni 2025 auf Amazon Prime Video.

1:51 Nach Supernatural und The Boys: Jensen Ackles wird für die neue Prime-Serie Countdown zum Actionheld

Darum sind die Fans außer sich vor Freude

Zuletzt war Jensen Ackles als Soldier Boy in der brutalen Superhelden-Serie The Boys zu sehen. Seine Paraderolle dürfte jedoch ohne Zweifel der charismatische Jäger Dean Winchester sein, den er in 15 Staffeln und über 300 Folgen Supernatural verkörperte.

Über die Jahre hat der Schauspieler Millionen von Fans gesammelt, die sich nun freuen, ihren Liebling endlich als Actionheld in seiner eigenen Show zu sehen. Unter dem Trailer auf YouTube schreibt ein Nutzer etwa: Jensen Ackles wurde geboren, um ein Actionstar zu sein.

Andere Fans erkennen sofort die Ähnlichkeiten mit der erfolgreichen Amazon-Original-Serie Reacher, in der es ein muskelbepackter Alan Ritchson als Ermittler mit skrupellosen Verbrechern aufnimmt.

Im Kommentarbereich müsst ihr nicht lange scrollen, bis ihr die ersten Nutzerinnen und Nutzer findet, die sich ein Buddy-Crossover mit Jensen Ackles und Alan Ritchson wünschen. Und das, bevor Countdown überhaupt erschienen ist.