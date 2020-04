In Zeiten von Corona und Ausgangsbeschränkungen wurden viele Sportveranstaltungen abgesagt. Einige Sportarten steigen deswegen auf virtuellen Wettkampf um. Auch die aktuelle NASCAR-Saison wird als iRacing-Event durchgeführt und kämpft mit ganz neuen Problemen.

Der Fahrer Bubba Wallace warf während eines Rennens genervt das Handtuch und schimpfte im Livestream über das Spiel - ein Ragequit, wie er im Buche steht. Kurz darauf beendete sein Sponsor Blue Emu deswegen die Zusammenarbeit mit ihm.

Schuld am Abbruch war wohl ein anderer Fahrer, der Wallace während des Rennens mehrmals absichtlich rammte. Dieser Clip von Esport-Experte Rod »keydaddy« Breslau zeigt die finalen Momente des Streams:

NASCAR driver Bubba Wallace was intentionally bumped in this past weekend's iRacing event, ragequit the game on national television and stream, and then got dropped by his sponsor after the race for doing so



esports are definitely sports now pic.twitter.com/XvCAq8eJnW